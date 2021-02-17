Elifnaz İsminin Anlamı Nedir? Elifnaz Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Elifnaz ismi Türkiye'de çok kullanılan özel isimler arasında yer alır. Farsça ve Arapça kökenli bir isim olmasına rağmen Türkçede de anlam kazanmıştır.



Elifnaz Ne Demek?



Elifnaz isminin birbirinden güzel anlamları bulunur. Sözlükte karşılaşılan ilk anlam boyu uzun olan kızdır. Özel isim olarak kullanılmasını sağlayan anlam ise nazlı olmasıdır. Nazlı kimseler için Elifnaz isminin kullanılması uygun görülür.



Elifnaz isminin anlamlarından bir diğeri şımarık kızdır. Şımarıklığa alışan, çocuk gibi davranan, tatlı ve cilveli olan anlamları da bulunur. Bu nedenle kız çocuklarının tatlı, nazlı ve kibar olmasını isteyen aileler Elifnaz ismini tercih edebilir.



Elifnaz Kuran'da Geçiyor mu?



Her anne ve baba evladı için en güzel ismi seçmek ister. Bu nedenle anlamı güzel olan, Kuran'da yer alan isimleri tercih edilebilmektedir. Elifnaz isminin konulması caiz olduğu için Müslüman aileler dini konuda sıkıntı içine girmezler.



Elifnaz ismi Elif ve Naz isimlerinden oluşur. Kur'an-ı Kerim'de Elifnaz ismi bulunmaz ancak Elif ismi bulunur. Benzer şekilde, Naz ismi de Kuran'da yer almaz. Ancak ismin anlamı güzel odluğu için çocuklara verilmesinde bir sakınca yoktur.