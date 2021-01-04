Elyesa İsminin Anlamı Nedir? Elyesa Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Elyesa ismine sahip olan erkeklerin kişilik açısından genel olarak iyi kalpli, ılımlı ve duyarlı kişiler oldukları değerlendirilmektedir.



Elyesa Ne Demek?



Elyesa ismi Kur'an-ı Kerimde adı geçen bir peygamber ismidir. Arapça kökenli bir isim olan Elyesa ismi Türkçe dilinde İlyas olarak geçmektedir. Bu ismin çocuklara verilmesindeki en önemli etkenlerin başında taşımakta olduğu anlam gelmektedir.



Elyesa İsmi Kuran’da Geçiyor mu?



Ebeveynlerin erkek çocuklarına yaşadıkları süre boyunca kullanacakları ismi tercih etmeleri konusunda en önemli etkenlerden birini ismin Kuran’da geçiyor olup olmaması oluşturmaktadır. Bu noktada ismin Kuran’da geçip geçmediği konusunda önemli bir araştırma konusunu oluşturmaktadır.



Elyesa ismi bir peygamber ismi olup Hz. Elyasa (a.s), Kur’an-ı Kerim’de adı geçmekte olan bir peygamberdir. Elyesa ismi Türkçeye İlyas olarak kullanılmakta olan bir isim olma özelliğine sahiptir. Elyesa ismi Kur'an-ı Kerimdeki Enam suresi 86. ayet ve Sad suresi 48. ayette geçmektedir. Bu yönüyle erkek bebek sahibi anne ve babaların bu ismi tercih etmelerinde büyük önem taşımaktadır. Elyesa ismi Türkiye'de genellikle İlyas olarak kullanılmakta olan bir isimdir.