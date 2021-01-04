Emel İsminin Anlamı Nedir? Emel Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Emel kökeni Arapça olan ve aynı zamanda Türkçede oldukça uzun yıllardır kullanılan yerleşik isimlerden biridir. Aynı zamanda kız çocukları için en sevilen isimler arasında da yer aldığını söylemek mümkün. Tek başına veya başka isimlerle de kullanılabilen bu güzel isim, aynı zamanda kolay okunuşu ve telaffuzu üzerinden de beğeni görüyor.



Emel Ne Demek?



Emel birden fazla anlamı üzerinden kullanılan bir isimdir.



- Ümit

- Şiddetli arzu, hırs ve tamah

- Uzun zaman içerisinde gerçekleşebilecek bir arzu

- İnsan ömrünün yetmeyeceği arzular ve hayaller



Amaca bağlı olarak birçok farklı Emel isminin anlamı üzerinden kullanılan bir sözcük olarak da bu güzel isim ön plana çıkıyor. Arapçada olduğu gibi Türkçede de hem isim olarak hem de sözcük anlamında yaygın kullanılan bir addır.



Emel İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Emel Kuran'da yer alan bir isimdir. Aynı zamanda farklı anlamları ile beraber kız çocukları için kullanılabilecek en özel ve anlamlı isimler içerisinde yer alıyor. Günümüzde daha çok tek başına kullanılan bir isim olmasına rağmen, başka isimler üzerinden de bir araya getirmek ve bütünlük oluşturmak mümkün.