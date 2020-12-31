Emin İsminin Anlamı Nedir? Emin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Erkek isimlerinden birisi olan emin ismi, ülkemizde de sıklıkla tercih edilen isimlerden birisi olmaktadır. Şu anda ülkemizde bu ismi kullanan kişi sayısı 71 binin üzerinde olmaktadır. İsmin kökenine baktığımızda ise dilimize Arapçadan geçtiğini görmekteyiz.



Emin İsminin Anlamı Nedir?



Emin isminin ilk özelliği şüphesiz ki hem Hz. Muhammed'in hem de Cebrail adlı meleğin isimlerinden olmasıdır. Bunun yanında emin isminin Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre anlamları tehlikesiz, kuşkusu olmayan ve sakıncasız olmaktadır. Diğer bir yandan bu ismin anlamları içerisinde yiğit oğul ve güvenilir olmaktadır. Emir ve ay isimlerinin birleşimden oluşan bu kelime aynı zamanda korkusuz kimse olmaktadır. Son olarak emin isminin anlamlarının içerisinde korkusuz insan olmaktadır.



Emin ismi Kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Emin ismi İslam dini açısından önemli figürlerin isimleri olduğu için Kuran-ı Kerim içerisinde sıklıkla yer almaktadır. Ayrıca ismin anlamı dolayısıyla da Kuran-ı Kerim içerisinde birçok sure ve ayet içerisinde kullanılan bir kelime olmaktadır. Hem Kuran-ı Kerim içerisinde yer alması hem de manalarının güzel olması sebebi ile erkek bebeklerine verilebilecek isimlerden olmaktadır.