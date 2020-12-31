BİST1.4800.00EURO9.06-0.03USD7.37-0.07 ALTIN449.360.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Emin İsminin Anlamı Nedir? Emin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
    ABONE OL
    31.12.2020 - 06:08 |

    Emin İsminin Anlamı Nedir? Emin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    İsimlerin anlamları en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Çünkü bir bebeğe isim vermek ciddi bir iş olmaktadır. Bu sebeple de isimlerin anlamları sıkı olarak araştırılması gerekmektedir. Bu sebeple sizlere Emin isminin anlamı başta olmak üzere, bu isimle ilgili birçok bilgiyi derledik.

    Emin İsminin Anlamı Nedir? Emin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Erkek isimlerinden birisi olan emin ismi, ülkemizde de sıklıkla tercih edilen isimlerden birisi olmaktadır. Şu anda ülkemizde bu ismi kullanan kişi sayısı 71 binin üzerinde olmaktadır. İsmin kökenine baktığımızda ise dilimize Arapçadan geçtiğini görmekteyiz.

    Emin İsminin Anlamı Nedir?

    Emin isminin ilk özelliği şüphesiz ki hem Hz. Muhammed'in hem de Cebrail adlı meleğin isimlerinden olmasıdır. Bunun yanında emin isminin Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre anlamları tehlikesiz, kuşkusu olmayan ve sakıncasız olmaktadır. Diğer bir yandan bu ismin anlamları içerisinde yiğit oğul ve güvenilir olmaktadır. Emir ve ay isimlerinin birleşimden oluşan bu kelime aynı zamanda korkusuz kimse olmaktadır. Son olarak emin isminin anlamlarının içerisinde korkusuz insan olmaktadır.

    Emin ismi Kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?

    Emin ismi İslam dini açısından önemli figürlerin isimleri olduğu için Kuran-ı Kerim içerisinde sıklıkla yer almaktadır. Ayrıca ismin anlamı dolayısıyla da Kuran-ı Kerim içerisinde birçok sure ve ayet içerisinde kullanılan bir kelime olmaktadır. Hem Kuran-ı Kerim içerisinde yer alması hem de manalarının güzel olması sebebi ile erkek bebeklerine verilebilecek isimlerden olmaktadır.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni yıl mesajları ile 2021 Yılbaşını kutlayın! Resimli, anlamlı, sevgiliye, kurumsal, komik, arkadaşa, İngilizce ve dini yılbaşı mesajları burada!

    Yeni yıl mesajları ile 2021 Yılbaşını kutlayın! Resimli, anlamlı, sevgiliye, kurumsal, komik, arkadaşa, İngilizce ve dini yılbaşı mesajları burada!

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Sağlık Bakanlığı 81 ile yazı yolladı! Listeler istendi...

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Çin aşısı kime, nasıl uygulanacak?

    Kovid kabusu!

    Kovid kabusu!

    Sıradaki Haber