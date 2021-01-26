Empati Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Em Pati Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Empati kelimesi yardımcı fiillerle birlikte kullanıldığında fiil olarak da kullanılabilir. Örneğin ''empati kurmak'' ya da ''empati yapmak.''



TDK'ya Göre Empati Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Em Pati - Yanlış (Empati tek kelimedir. Bu nedenle iki ayrı kelimeymiş gibi yazılması yanlıştır.)



Enpati - Yanlış (Kelimeyi doğru yazmak için N yerine M harfi getirilmelidir.)



TDK'ya göre kelimenin doğru yazılışı şu şekildedir: Empati



Örnek Cümleler:



1- Duygusal zekası gelişmiş olan insanların empati yapma yeteneği daha yüksek oluyor. (Doğru)

2- Biraz empati yapabilseydin neler hissettiğimi anlardın. (Doğru)

3- Maalesef insanların birçoğu enpati kurma yeteneğinden sahip değil. (Yanlış)

4- Sadece em pati yapabilen insanlar birbirleriyle iyi anlaşabilir. (Yanlış)