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    HaberlerEğitim Haberleri Endemik Ne Demek? Tdk'ya Göre Endemik Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    04.05.2020 - 22:49 |

    Endemik Ne Demek? Tdk'ya Göre Endemik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Endemik günlük hayatta çok sık duyulan bir kelime değildir. Bazı kaynaklarda geçse de halk dilinde çok kullanılmamaktadır. Bu sebeple anlamı çoğu kişiler tarafından bilinmemektedir. TDK sözlüklerinde anlamı belirtilen endemik ne demektir? TDK'ya göre endemik kelimesinin anlamı nedir? Sizlere endemik kelimesini detayları ile açıkladık.

    Endemik Ne Demek? Tdk'ya Göre Endemik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Endemik kelimesi köken itibari ile Fransızca bir kelimedir. Fransızcadan dilimize geçmiş olan endemik kelimesi bir bölgede yetişen bitki anlamına gelmektedir.

    Endemik Ne Demek?

    Endemik kelimesi Yunanca endemos kelimesinden gelmektedir. Anlamı ise o yere ait demektir. Endemizm ise bir bitkinin o yere ait olma durumu şeklinde açıklanmaktadır. Fransızcadan dilimize girmiş olan endemik kelimesinin sözlük anlamı ise sadece bir bölgede yaşayan veya yetişen bitki, hayvan şeklinde açıklanmaktadır. Birçok kaynakta karşılaşılan endemik bitki sınırları belli olan ve dar bir alanda yayılış gösteren bitkilere denmektedir.

    Endemik kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bir başka anlamı daha bulunmaktadır. TDK'ya göre endemik belli bir bölgede salgın olmaksızın sık görülen hastalık şeklinde de tanımlanmaktadır.

    TDK'ya Göre Endemik Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu sözlüklerinde dilimizde bulunan kelimelerin anlamlarını bulmak mümkündür. Çok sık kullanılmasa da anlamı merak edilen kelimelerden birisi de endemik kelimesidir. Endemik iklimsel veya bölgenin yapısına bağlı olarak sadece belirli bir bölgede yaşamını sürdüren canlı türlerine denir. Türk Dil Kurumuna göre ise anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

    - Sadece bir bölgede yetişen veya yaşayan hayvan veya bitki.

    - Belli bir bölgede salgın olmaksızın sık görülen hastalık.

     

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