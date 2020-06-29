Endonezya Nerede? Endonezya Hangi Kıtada, Dünyanın Hangi Bölgesinde Bulunuyor?

Endonezya'nın hangi bölgede olduğu veya hangi kıta da bulunduğu pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Özellikle hem tarihi hem de deniz turizmi açısından dünya çapında önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda coğrafi bilgisini güçlendirmek isteyen pek çok kişi yine Endonezya hakkında detaylı bilgi almak adına internetten araştırma gerçekleştiriyor.



Endonezya Hangi Kıtada Bulunuyor?



Endonezya Asya kıtasında bulunan bir ülkedir. Daha detaylı söylemek gerekirse Güneydoğu Asya'da bulunan ülkelerden biridir. Hint Okyanusu ile beraber Pasifik Okyanusu arasında yer alan, birbirinden farklı takımadalardan oluşan bir ülke olarak öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı deniz turizmi açısından ve tarihi ile kültürel turistik noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.



Ekvator çizgisi üzerinde yer alan Endonezya yılın büyük bir çoğunluğunda güneş alan ve aydınlık olan bir ülkedir. Üstelik ülke 17508 adadan oluşuyor. Kuzeyinde Malezya ve doğusunda Doğu Timor ile beraber Papua Yeni Gine ile sınıra sahiptir. Güneyinde ise yine bir ada ülkesi olan Avustralya bulunmaktadır. Diğer farklı komşu ülkeleri arasında Filipinler, Singapur, Nikopar ve Andabar gibi ülkeler bulunmaktadır.



Ülkeye ulaşım özellikle hava yolları aracılığıyla gerçekleşmektedir. Turizm açısından Asya Kıtasının en önemli ülkelerinden biri olarak öne çıkıyor. Binlerce adanın bir araya gelmesiyle oluşmuş olan Endonezya, ayrıca dünyanın en yüksek nüfuslu Müslüman ülkesi olarak da öne çıkmaktadır. Diğer taraftan nüfus açısından dünyanın da en yüksek ülkelerinden biridir. Asya Kıtasında bulunan Endonezya Ekvator bölgesinde yaz kış sıcak iklime sahip bir ülkedir.