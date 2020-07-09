Enerji Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Enerji Kaynakları Ve Kullanım Alanları

Enerji genel olarak iş yapabilme becerisi olarak adlandırılsa da enerjinin birçok türü bulunmaktadır. Bunların her birinin kullanım alanları ve amaçları farklı olabilmektedir. Bu nedenle doğru enerji kaynağını doğru yerde seçmek önemlidir.



Enerji Nedir?



Enerji genellikle iş yapma yeteneği olarak tanımlanır. Fakat bu tanım biraz eksik gibi görünmektedir. Bu kavram yani enerji kavramı zaten fizikte tanımlanması en zor olan kavramlardan biridir. Çünkü mekanik, elektrik, ısı ve manyetik gibi birçok formda bulunur ve asla kaybolmaz. Enerjiyi şu şekilde tanımlayabiliriz; Doğada ve evrende meydana gelen tüm fiziksel ve kimyasal olay ve tepkimelerde mekanik, sıcaklık, ışık, elektrik ve manyetik tiplerde kullanılan veya dönüştürülen tüm formların genel adıdır.



Enerji Çeşitleri Nelerdir?



Enerji çeşitlerini sıralamak gerekirse:

- Mekanik Enerji

- Kinetik Enerji

- Potansiyel Enerji

- Isı (termal) Enerjisi

- Kimyasal Enerji

- Nükleer Enerji

- Elektrik Enerjisi

- Elektromanyetik Işınım Enerjisi olarak sıralamak mümkündür.



Bu enerji türlerinin toplamı da aslında bir sistemin toplam enerjisini oluşturmaktadır. Örnek verecek olursak, bir yiyeceği ısı enerjisiyle ısıtır ve aynı zamanda karıştırırsınız, o zaman sistemin toplam enerjisi, ısı enerjisi ile karıştırılarak yapılan mekanik enerjinin toplamıdır.



Enerji, doğada, doğal veya yapay olarak sürekli olarak bahsedilen formlara dönüşmektedir. Örneğin, rüzgâr enerjisiyle elektrik üretimi, rüzgar kinetik enerjisinin türbin üzerindeki mekanik enerjiye dönüştürülmesi ve bir elektrik motoruyla elektrik üretilmesiyle sağlanır.



Enerji Kaynakları Ve Kullanım Alanları Nelerdir?



Enerji kaynaklarını daha iyi tanımak adına kulanım alanlarından birkaç örnek verilebilir:



Rüzgâr Enerjisi: Bu güç yenilebilir ve temiz elektrik üretiminde kullanılır. Ülkelerin elektrik üretiminde önemli bir rol oynaması beklenmektedir. Son yıllarda ülkemizde Rüzgâr Enerjisinden elektrik üretimi başlamıştır.



Güneş Enerjisi: Bu enerji türü, Rüzgâr ve Hidroelektrik enerjisinde olduğu gibi temiz ve sonsuz enerji kaynaklarında bulunur. Petrol ve doğal gaz sarf malzemeleri enerji kaynakları artık yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanmaktadır. Bu enerji, otomotiv endüstrisinde kullanılır.



Jeotermal Enerji: Dünyanın derinliklerinden gelen sıcak su gücünden faydalanılmaktadır. Denizli-Sarayköy Jeotermal enerji santrali ülkemizde bulunmaktadır.



Nükleer Enerji: Uranyum ve Toryum gibi minerallerden atomların parçalanmasıyla üretilen enerjiye nükleer enerji denir. Eskişehir-Sivrihisar'da toryum yatağı vardır.