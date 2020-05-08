Engelli öğrencilere kolaylık sağlanacak

Karar, YÖK Engelli Öğrenci Komisyonu Çalışma Grubu’nun, engelli öğrencilerin uzaktan eğitimde karşılaştığı problemlerle ilgili toplanması sonucunda alındı. Kararda öne çıkan maddeler şöyle:

- İşitme engelli öğrenciler için ders içerikleri metin olarak da sağlanmalı. Ders anlatımları mümkünse alt yazılı olarak da verilmeli.

- Ders içeriği önceden metin olarak öğrenciye gönderilmeli. Dudak okuyabilen öğrenciler için ders sunumlarının yanı sıra öğretim elemanının ekranda görünmesi sağlanmalı.

- Görme engelli öğrencilerin okuyucu sistemlerinin kullanabileceği zengin metin biçimlerinin kullanımı açısından özen gösterilmeli. Sunumlarda büyük punto ve kontrast renk kullanılmalı.

- Görsel içerikler, grafik ve tablolar ders anlatımı sırasında betimlenmeli. Özellikle sınavlarda grafikler betimlenmeli.

- Uzaktan eğitim kapsamında yapılan online sınavlarda engel durumuna göre ek süre tanınmalı.

YÖK’ün yazısında, zihinsel engelli ve otizm spektrum bozukluğu bulunan az sayıda öğrencinin de yükseköğretimle bağlantısının kopmamasına özen gösterilmesi istendi. Düzenli aralıklarla aile ve öğrencilerle temasa geçilmesi, gerekirse psikoloji ve diğer alanlardan akademisyenlerden de destek alınmasının imkanlar dahilinde sağlanmasına dikkat çekildi.