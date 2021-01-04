Engin İsminin Anlamı Nedir? Engin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Engin ismini taşımakta olan erkekler genellikle yaratıcı, kendine has kişilikleri ve kendilerine güvenleri tam kişiler olarak bilinirler.



Engin Ne Demek?



Engin isminin taşıdığı anlam birden fazladır. Türkçe bir isim olan Engin isminin ilk anlamı ise açık deniz demektir. Bu isimin bir diğer anlamı da ucu bucağı görünmeyecek kadar çok geniş demektir. Engin isminin diğer anlamları ise iyi, güzel, temiz, sağlam demektir. Engin isminin taşıdığı anlamların bu ismin yaygın olarak kullanımında önemli bir etkisi söz konusudur.



Engin İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Bebek sahibi olan ailelerin çocuklarına isim seçmelerinde en etkili olan faktörlerin başında ismin Kuran’da geçmekte olup olmaması yer almaktadır. Bu anlamda pek çok anne baba çocuklarına koyacakları isime karar vermeden önce o ismin Kuran’da geçip geçmediğini araştırmaktadır.



Türkçe olan Engin ismi, Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir fakat bu ismin kuranda geçmiyor oluşu önemli bir engel oluşturmamaktadır. Engin ismi, taşıdığı anlamlar bakımından erkek bebekler için oldukça uygun isimlerden biri olarak öne çıkmaktadır. Bebeğe konacak olan ismin Kur'an'da geçmesinden öte güzel anlam taşıması büyük bir önem taşımaktadır.