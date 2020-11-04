Enkazdan kurtarılan tüm çocuklara burs

Türkiye’de faaliyet gösteren tüm kreş ve anaokulları dernekleri de yaptığı açıklamayla depremde evleri yıkılan ya da evlerinde oturamaz raporu olan, şehir dışına çıkan ailelerin çocuklarını, üye kurumların kreş ve anaokullarına ücretsiz gönderebileceklerini duyurdu.

İzmir İSTEK Okulları, depremde konutları yıkılan ve ebeveynlerini kaybeden çocukların anaokulundan 12. sınıfa kadar, kontenjanları dahilinde eğitimlerini tam burslu üstlendi.

Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı da depremde enkaz altından kurtarılan çocukların, hayat boyu eğitim masraflarını karşılayacağını açıkladı. Vakıf, eğitim desteğini şu mesajla paylaştı: “Enkazdan çıkıp mucize yaratan ve enkazdan çıkma umudunu bir an olsun yitirmeden beklediğimiz tüm çocuklarımızın, hayatları boyunca eğitim masraflarını SEY Vakfı olarak karşılamak üzere yola çıktığımızı bildirmek isteriz.”

Sütaş da “Ayda bebek, biz buradayız, yanındayız. Sağlığına kavuşabilmen için gereken her türlü desteği vereceğiz ve hayatın boyunca tüm eğitim masraflarını biz üstleneceğiz” mesajıyla desteğini açıkladı.

Ayda’ya özel destek

İzmir’de Rıza Bey apartmanı enkazından 91 saat sonra canlı kurtarılan 4 yaşındaki Ayda Gezgin, tüm Türkiye’nin umudu oldu. Yurtiçi Kargo, sosyal medya hesaplarından “Şube Müdürümüz Uğur Gezgin’in 4 yaşındaki kızı Ayda tam 91 saat sonra enkaz altından kurtarıldı! Mutluluğumuzu tarif edemiyoruz. Ayda bizim kızımız!” mesajını paylaşarak, Ayda’nın tüm eğitim masraflarının şirket tarafından karşılanacağının bilgisini verdi.