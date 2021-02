Enlem Nedir, Özellikleri Ve Etkileri Nelerdir? Enlem İle Boylam Arasındaki Fark Nedir?

Enlem ve boylamlar insanların bulduğu gerçekte olmadığı iki adet coğrafya terimi olarak bilinmektedir. Bu iki terim sayesinde birçok ulaşım ve uluslararası ticaret sistemi gelişmektedir.



Enlem Nedir, Özellikleri ve Etkileri Nelerdir?



Enlemler adından da anlaşılacağı gibi dünyayı enine kesitlere bölen doğru parçaları olmaktadır. Bu yapılar sayesinde dünyanın neresinde hangi mevsim yaşanacağı bilinmektedir. Veya dünyanın dönüş hızının nerede en hızlı ve nerede en yavaş olduğuna karar verilmesini sağlamaktadır. Son yıllarda artan küresel ısınmanın etkisini de azaltmak için enlem kavramı oldukça önemli bir yere sahiptir. Ayrıca enlem nedir kavramı sayesinde günecin hangi enlemde hangi gölge boyunda olduğu bilinmektedir.



Enlem İle Boylam Arasındaki Fark Nedir?



Enlemler aslında dünyayı sanal bir gerçeklik üzerinde enine kestiği dorular olarak bilinmektedir. Ve enlemlerin her birinin arasında ki fark sabit olarak bilinmektedir. Fakat boylamlar ise daha çok dünyayı boyuna kesen sanal gerçeklik çizgilileri olarak bilinmektedir. Enlemlerin aksine boylamlar kuzey kutup dairesine gidilmesi ile birlikte bir birine olan uzaklıkları azalmaktadır.



Bunun nedeni dünyanın sahip olduğu şekilden kaynaklandığı uzmanlar tarafından belirlenmiştir. İki enlem arasında ki mesafe ile bugün olma ülkeler arası saat dilimi bulunmuştur. Her bir enlem arası saat farkı yaklaşık olarak 4 dakika olarak hesaplanmıştır. Ve bu dört dakikalık sapma dünyanın her yerinde eşit miktarda görülmektedir. Ve boylamlar sayesinde doğuda güneş daha etkene doğar ve doğuda güneş öndedir.