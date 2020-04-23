Entelektüel Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Entellektüel Mi Yoksa Entalektüel Olarak Mı Yazıyor?

Türkçede en çok yazımı karıştırılan sözcükler arasında entelektüel geliyor. Türk Dil Kurumu'na göre ise bu kelimenin doğru yazılışı ‘entelektüel’ şeklinde geçmektedir. Yani genelde iki ’L’ harfi kullanılır ancak doğru şekilde yalnızca bir ‘L’ harfi kullanımı ile beraber yazımı ele alınır.



Entelektüel TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin doğru yazımı ‘entelektüel’ biçiminde geçmektedir. Bu doğru yazılışı üzerinden ele alabilir ve cümle içerisinde ya da tek başına kullanabilirsiniz.



Entelektüel (Doğru)

Entellektüel (Yanlış)



Entelektüel Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



Entelektüel kelimesini cümle içerisinde kullanmak gerekirse;



‘’Tartışma entelektüel bir noktaya ulaştı.’’



‘’Oldukça entelektüel bir kişilik.’’



Entelektüel Nedir?



Entelektüel kelimesinin anlamı ‘aydın kişi’ şeklinde tanımlanmaktadır. Aynı zamanda fikir sorunları ile ilgili anlam üzerinden de ele alınır.