Entelektüel Ne Demek? Tdk'ya Göre Entelektüellik Anlamı Nedir?

Entelektüel sözcüğü Fransızca kökenli olarak Türkçeye yerleşmiş bir kelimedir. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında bu kelime ‘aydın’ olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım herhangi bir konu veya olgu ve durum karşısında etkin bilgiye sahip kişiler için ele alınır.

Entelektüel Kelimesinin Sözlük Anlamı?

Entelektüel kelimesi genel olarak kişileri nitelendirmek amaçlı kullanılmaktadır. Herhangi bir durum ya da olguyu sorgulamak, düşünmek ve merak etmek gibi eğilimlere sahip olan bilgili kişilerdir. Farklı durumları anlamak için keşfetme arzusuna sahip bu konuda susuz kişiler olarak dile getirmek mümkün.

Entelektüellik ise her konuda karşılıklı olarak tartışabilecek ve doğru bilgiler ışığı altında cümleler kurabilecek kişiler şeklinde tanımlanabilir. Pek çok farklı konu hakkında bilgi sahibi olan bu kişiler, entelektüel ya da entelektüellik kişiliğe sahip bireyler olarak da dile getirilir.