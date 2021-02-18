Epirojenez Nedir, Nasıl Oluşur? Epirojenez Örnekleri, Sonuçları Ve Nedenleri Nelerdir?

Epirojenez anlam olarak kıta oluşumu anlamına gelmektedir. Denizlerde ve kara parçalarında düşeyde yükselme ya da alçalma olması epirejenez olarak isimlendirilmektedir. Bu durumun başka bir şekilde ifadesi ise yer kabuğunun büyük bir bölümde yaylanma yapmasına denir.

Epirojenez Nedir, Nasıl Oluşur?

Değişik yoğunlukta olan yer kabuğu manto üzerinde dengeli şekilde durmaktadır. Bu durum izostazi olarak adlandırılır. Denge durumu ise izostatik denge ismini almaktadır. Epirojenez meydana gelmesi için bir yerdeki izostatik dengesinde bozulma meydana gelmelidir.

İzostatik dengenin bozulmasına ise şu durumlar neden olur;

l Deniz çukurlarında tortu oluşumunun fazla olması

l İklimlerde meydana gelen değişimler

l Engebeli olan yerlerdeki yüksek kısımların çok fazla aşınması

l Yeni bir dağ oluşumu meydana gelmesi

İzostatik dengenin bozulması ile birlikte karalar normalden çok daha hafif olur. Bu da yükselmelerine sebebiyet vermektedir. Karaların yükselmesi ile birlikte deniz seviyesi de düşmeye başlar. Bu durumda denizin alt kısımlarında da karalar meydana gelmeye başlar. Deniz seviyesinin azalması durumu regresyon ismini alır.

Epirojenez oluşması ile tabakaların durumlarında herhangi bir bozulma meydana gelmemektedir. Uzak bölgelerde yükselme ve alçalma hareketleri meydana gelir. Bu durum yer kabuğunun yaylanması şeklinde de ifade edilmektedir.

Epirojenez Örnekleri, Sonuçları ve Nedenleri Nelerdir?

Epirojenez oluşumuna Botni Körfezi örnek gösterilebilmektedir. Burada 275 metrelik bir yükselme olmuştur. Araştırmalar sonucunda ise çevrede her yıl bir santimetrelik bir yükseklik meydana geldiği ortaya konmuştur.

Burada karaların yükselmesi ile birlikte deniz seviyesinde azalma meydana gelmektedir. Deniz seviyesinin çekilerek karanın artması regresyon ismini alır. Böyle bir durumda eski kıyılar yüksekte kaldığı için kıyı şekillerinin oluşumunu sağlamaktadır.