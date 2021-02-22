Episode Ne Demek? Episode Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?

Episode genellikle dizilerde görülen bölüm anlamına gelen bir tabir olmaktadır. Fakat aynı zamanda episode kullanımı farklı bağlamlarda da mümkün olmaktadır.



Episode Ne Demek?



Episode kısaca her dizide karşılaşılan bir kelime olmaktadır. Anlama bakımında araştırıldığı zaman aslında Episode bölüm anlamına gelmektedir. Pek çok birey Episode kelimesini İngilizce sanmaktadır fakat aslında bu durum tam da böyle olmaktadır. Aslında Episode kelimesi Yunancada olan piyes kelimesinde türemiş bir kelime olarak bilinmektedir.



Episode Kelimesinin Türkçe Anlamı Nedir?



Episode anlam olarak Türkçeye çevrilisi olay olarak bilinmektedir. Fakat genellikle diz ve filmlerde Episode perde veya bölüm anlamına da gelmektedir. Genel bağlamda Episode kullanımı diz tiyatro gibi sanat eserlerinde bölüm anlamında kullanılmaktadır. Piyes kelimesinde türetildiği bilinmektedir.