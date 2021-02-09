Epoksi Nedir, Ne İşe Yarar? Epoksi Reçine, Boya Ve Yapıştırıcı Nerelerde Kullanılır?

Epoksinin sağlamlığı nedeniyle dekoratif bazı bileştirmelerde de kullanıldığı bilinmektedir. Masalar, sehpalar Epoksi ve tahtanın birleşimi ile yapılmaktadır.



Epoksi Nedir?



Epoksi nedir dendiğinde ise, epoksi kimyasal bir maddedir ve yapıştırıcı olarak kullanılır. Herhangi çatlak bir bölgeye uygulandığı anda çatlak olan kısmın kapanmasının sağlar. Ortaya çıkacak gerilmeleri ortadan kaldırır. Kullanıldıkça aşınmayan ve dayanıklılığını kaybetmeyen bir malzemedir. Asit, alkali ve su karşısında direnç gösterir.



Epoksi Ne İşe Yarar?



Epoksiler sıvı kıvamdan, katı hale dönüşürler. Son olarak ta en sert hallerine kavuşurlar. Oldukça sağlam bir yapıları vardır. Bu sağlamlığı nedeniyle havacılık, uzay ve denizcilik gibi en zorlu alanlarda kullanılır. Ayrıca inşaat veya dekoratif eşyaların yapımında da kullanılır.



Epoksi ile yüzeyin kaplanması işlemi de yapılmaktadır. Astar olarak ta kullanım alanı vardır. Teknelerin onarımı, yapımı alanında kullanımı söz konusudur. Maliyetli bir malzemedir ama işlevselliği göz önüne alındığında maliyeti göz ardı edilebilir.



Epoksi Reçine Nerelerde Kullanılır?



Epoksi reçine ve sertleştirici malzemenin karışımı ile oluşmaktadır. Belirli oranlarda bu iki madde karıştırılır. Daha sonrada reçinenin sertleştiği gözlemlenir. Bu da yapıştırıcı olarak kullanılır. Aynı zamanda su izolasyonu için kullanımı söz konusudur.



Epoksi Yapıştırıcı Nerelerde Kullanılır?



Epoksi yapıştırıcı teknelerde, havacılık sektöründe, ahşap malzemelerin yapımında kullanılabilir. Ayrıca epoksi yapıştırıcıyı çatlak yüzeylerin yapıştırılması için kullanmak mümkündür.



Epoksi Boya Nerelerde Kullanılır?



Yüzeyler epoksiyi döktükten sonra sünger rulo veya fırça yardımı ile yaymak mümkündür. Ayrıca sert bir plastik ile de yayma işlemi yapılabilir. Böylece yüzeyde oluşabilecek kabarcıklar veya pürüzlerden kurtulma şansı olur. Epoksinin yüzeye nüfus etmesi önemli bir noktadır. Teknelerde kullanımı söz konusudur.