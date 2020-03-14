Erasmus Nedir? Erasmus Sınavı Ve Erasmus Yapmak Ne Anlama Gelir?

Erasmus, Avrupa Birliği tarafından geliştirilen ve tamamı öğrencilere yönelik olan bir programdır.



Erasmus Nedir?



Erasmus içeriğinde öğrencilerin eğitim, iş ve diğer sosyal aktiviteleri desteklenir. Erasmus öğrencilerin eğitimleri kapsamında farklı ülkeleri ziyaret ederek, o ülkelerdeki eğitim ve iş olanaklarından yararlanmalarına yardımcı olur.



Erasmus, üniversite ile yüksek lisans öğrencilerinin ya da eğitim görevlilerinin aldıkları eğitimleri yurt dışındaki herhangi bir üniversitede devam etmelerini sağlar. Bu açıdan da eğitimleri boyunda öğrenciler o ülkelerde yeni iş olanakları elde ederler. Erasmus sistemi de öğrencilerin yeni iş ve eğitim olanakları bulmalarını sağlayan bir sisteme dayanmaktadır.



Erasmus Sınavı



Erasmus, öğrencilerin Avrupa’da eğitim görerek, kariyerlerine hem iş hem de dil olanakları ekleyen bir sistemdir. Bu sistemden yararlanarak, öğrencilerin yurt dışında bir üniversiteye gitmesi için Erasmus sınavına katılması gerekir. Erasmus sınavına katılan öğrenciler aldıkları puanlar karşılığında bir Avrupa ülkesinde dil ve lisans eğitimi almaya hak kazanırlar.



Bu sebeple Erasmus programı kapsamında farklı ülkelerdeki eğitim ve iş olanaklarından faydalanmak isteyen kişiler mutlaka Erasmus sınavına katılmalıdır. Bu sınav çoğunlukla dil ağırlıklı bir sınav sistemine dayanmaktadır.



Erasmus Yapmak Ne Anlama Gelir?



Erasmus yapmak, yurt dışında öğrencilerin kendi alanları ile ilgili eğitim alması ve yeni iş olanakları bulması anlamına gelir. Erasmus yapan öğrenciler, Avrupa’da kendi alan denkliklerine uygun üniversitelerde eğitim alarak hem eğitim alanında hem de dil alanında kendilerini geliştirirler. Erasmus yapan kişinin yurt dışında eğitim aldığı ve kariyerine dil ile eğitimi geliştirerek başladığı anlaşılır.



Erasmus Yapmanın Faydaları

Erasmus yapmanın faydaları arasında elbette yabancı bir ülkede öğrencinin yaşama deneyimi ilk sırayı alır. Bununla beraber öğrenci gittiği ülkede yabancı dilini geliştirme imkanı elde ederek dil ile ilgili pratik yapma imkanı da yakalar. Hatta bazı ülkelerde öğrenciler için hem bazı kurumlar hem de üniversiteler ücretsiz dil kursları sunmaktadır.



Öğrenciler Erasmus programı ile yurt dışında aldıkları eğitimleri özgeçmişlerinde belirterek, kariyerlerine daha güzel yön verebilirler. Ayrıca pek çok öğrenci, Erasmus kapsamında yurt dışında çalışma imkanı da elde etmektedir. Bu imkanlar sayesinde iş deneyimi ile yeni arkadaşlıklar kazanılabilir.