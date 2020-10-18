Erasmus Nedir, Şartları Nelerdir? Erasmus Programına Nasıl Başvurulur?

Avrupa Birliği tarafından yürütülen Erasmus bir öğrenci değişim programıdır. Erasmus ile pek çok öğrenci farklı ülkelerde eğitim görebilme imkanı bulur. Bu nedenle son yıllarda Erasmus şartları ve nasıl başvurulacağı araştırılmaya başlanmıştır.



Erasmus Nedir?



Erasmus binlerce ülkenin ve pek çok okulun dahil olduğu bir programdır. Erasmus sayesinde birçok öğrenci yurt dışında eğitim görme imkanına sahip olmaktadır. Bu nedenle oldukça önemli bir programdır. Erasmus'un amacı öğrencilerde eğitim kalitesini arttırmaktır. Öğrenciler bu sayede farklı ülkelerde ve farklı okullarda eğiti

m alma şansını yakalar. Bunun yanında yabancı dillerini geliştirme imkanına da sahip olurlar.



Erasmus öğrencilere geniş bir yelpazede eğitim programı sunar. Ayrıca öğrenciler aldıkları eğitimlerden sonra yurt dışında staj yapabilirler. Bu da eğitimin yanında mezun olduktan sonra iyi bir iş imkanını da sunmaktadır.



Erasmus Şartları Nelerdir?



Erasmus programları üniversite öğrencileri için çok büyük bir avantaj sağlamaktadır. İyi bir eğitim sağlarken dil eğitimi almalarını da sağlayan Erasmus programına bazı başvuru şartları bulunmaktadır. Erasmus programına katılmak isteyen kişilerin bazı şartlara uygun olmaları gerekmektedir. Erasmus şartları şunlardır:



- Üniversitelerde ilk yılı doldurmuş olmak gerekmektedir.

- Öğrencilerin okudukları okul ile kurumsal anlaşması bulunmalıdır.

- Akademik not ortalaması lisans öğrencileri için 4 üzerinden en az 2 olmalıdır. Doktora öğrencileri için ise 4 üzerinden en az 2.5 olması gerekmektedir.

- TOEFL/IELTS yabancı dil yeterlilik sınavından en az 70 puan alınmış olması gerekmektedir.



Erasmus Programına Nasıl Başvurulur?



Günümüzde üniversite mezunu kişilerin yurt dışı deneyimine sahip olmaları kariyer açısından çok önemlidir. İşverenler yeni mezun kişileri değerlendirirken iyi bir eğitim, iyi bir mezuniyet derecesinin yanında iyi bir dile de sahip olmalarını beklemektedir. Bu nedenle üniversite öğrencilerinin Erasmus programına katılmaları büyük önem taşımaktadır.



Erasmus programına katılabilmek için gerekli şartların tamamlanması gerekmektedir. Belirtilen gerekli şartlar tamamlandıktan sonra Erasmus başvuruları yapılabilir. Erasmus başvurularının nereye yapılacağı ise öğrenciler arasında merak konusu olmuştur. Başvuru yapmak oldukça kolaydır. Öğrenciler eğitim aldıkları üniversitelerin Erasmus (Avrupa Birliği) Koordinatörlüklerinden başvurularını yapabilirler. Fakat Erasmus programına herkes başvuramamaktadır. Erasmus şartlarını yerine getirmiş tüm üniversite öğrencileri kendi okullarının Erasmus Koordinatörlüklerinden başvurularını tamamlayabilirler.