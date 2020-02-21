Ergenlerle doğru iletişim önerileri

Ergenliğin denk geldiği yaş aralığı 12-20 olarak belirtilse de birçok değişkene bağlı olarak farklılık gösterebildiğine dikkat çeken uzmanlar, çocukluktan yetişkinliğe geçiş süreci olarak da değerlendirilen bu dönemi, bireylerin en az hasarla atlatabilmeleri için bu dönemin davranış özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerektiğini ifade ediyorlar.

Bireylerin çocukluk döneminde daha itaatkâr ve koşulsuz kabul aşamasındayken, ergenlikle birlikte sorgulayan, kimlik karmaşası yaşayan, ben merkezli, öfkesine engel olamayan, aileleriyle çatışma yaşayan bireyler haline dönüşebildiğini kaydeden uzmanlar, bu dönemde bireylerin en yakınında olan anne babaların ergenlik dönemine özgü davranış özelliklerine hakim olmalarının, onlarla sağlıklı bir iletişim içine girmelerinin önemine dikkat çekiyorlar.

‘Başarısını takdir edin’

Ergenlik dönemini doğru yönetebilen ebeveynlerin, çocuklarını motivasyonu yüksek, uyumlu ve dengeli kişiliğe sahip bireyler olmalarını sağladığını vurgulayan uzmanlar, ebeveynlere ergenlerle doğru iletişim için şunları öneriyor:

- Birey olduklarını kabul edin. Aile içinde alınan kararlarda fikrini sorun.

- Belirli kurallar çerçevesinde kendisine ait bir yaşam alanı olmasına izin verin.

- Onlarla zaman geçirin, ortak paylaşımda bulunun.

- Zaman zaman öfke kontrolünü sağlayamayabilirler. Bu durumda sakinleşmesini bekleyin ve problem teşkil eden konuyu paylaşın.

- Onları dinleyin, fikirlerine değer verdiğinizi hissettirin.

- Tutarlı davranışlarda bulunun.

- Onları koşulsuz sevdiğinizi hissettirin.

- İlgi ve yetenek alanlarını keşfetmelerine destek olun.

- Onu kimseyle karşılaştırmayın.

- Okul başarılarını ya da başarılı oldukları alanları takdir edin.

- Başkalarının yanında uyarmayın veya nasihatte bulunmayın.

- Ebeveynler olarak her zaman her koşulda yanlarında olduğunuzu hissettirin.