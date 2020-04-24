Eril Ne Demek? Tdk'ya Göre Erillik Kelimesinin Anlamı Nedir?

Son dönemlerde merak edilen kelimelerden biri olarak Eril sözcüğü öne çıkıyor. Türk Dil Kurumu açısından bu kelimenin anlamı ‘cins’ biçiminde karşımıza çıkmaktadır. Tabii yöresel açıdan ve dil kapsamında da farklı anlamları geldiğini söylemek mümkün.



Eril Ne Demek?



Türk Dil Kurumu eril kelimesini farklı anlamlar üzerinden ele almış durumda.



- Cins,

- Bazı dillerde erkek cinsten sayılan,

- Müzekker,



Bu farklı anlamları üzerinden Türkçede cümle içerisinde veya tek başına kullanmak mümkün. Özellikle yazılı kaynaklarda sıkça karşılaşılan bir kelime olmasının yanı sıra, gündelik yaşamda pek fazla bilinmez.



TDK'ya Göre Erillik Kelimesinin Anlamı Nedir?



TDK’ya göre erillik kelimesinin anlamı ‘Bazı dillerde, sözcüklerin eril olması durumu.’ olarak tanımlandığını dile getirmek mümkün. Peki, bu ne anlama geliyor? Yani kelime anlamında herhangi bir durum ya da olgunun cins veya erkek cinsten sayılan şeklinde tabir edilebilmektedir. Bunu bir örnekle anlatmak gerekirse;



‘’Eril bir kimliğe sahip.’’



Hem eril kelimesini hem de erillik sözcüğünü cümle içerisinde Türkçede amaca uygun olarak değerlendirmek mümkün. Her ne kadar gündelik yaşamda çok fazla değerlendirilmesi bile, yazılı kaynaklarda karşınıza çıktığı zaman anlamı üzerinden cümleyi idrak edebilirsiniz. Ayrıca farklı çalışmalar için de değerlendirilebilir.