Erozyon Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Erezyon Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



Erozyon kelimesi yazım hatası yapılan kelimeler arasında yer almanın yanı sıra aynı zamanda doğru kullanım şeklinin çok az kişi tarafından biliniyor olması da dikkat çekiyor. Bu da erozyon nasıl yazılır sorusunu karşımıza çıkarıyor. Erozyon kelimesinin doğru yazım şekli cümle içinde kullanımı konusunda da son derece önemli. Yanlış yazımların cümle bütünlüğünü bozduğu ve anlam bozukluğuna sebep olduğu net bir şekilde ortaya koyuluyor.



Erozyon Nasıl Yazılır?



Erozyon kelimesinin doğru yazım şekli erozyon şeklindedir. Erezyon gibi yazım şekilleri yanlış olarak kabul ediliyor. Doğru yazımı erozyondur.



TDK'ya Göre Erozyon Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK verilerine göre erozyon kelimesinin doğru yazım şekli erozyon olarak belirtiliyor. Erezyon gibi yazım biçimleri yanlış yazım şekilleri arasında yer alıyor.



Doğal afetler arasında erozyon oldukça yıkıcı bir etkiye sahiptir.