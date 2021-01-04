Ersin İsminin Anlamı Nedir? Ersin Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Ersin ismini taşımakta olan erkeklerin sahip oldukları genel özelliklerin arasında iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtan, olayları derinlemesine inceleyen ve yüksek iş ahlakına sahip kişiler olmaları dikkat çekmektedir.



Ersin Ne Demek?



Ersin isminin iki adet anlamı mevcuttur. Türkçe kökene sahip bir isim olan Ersin isminin taşıdığı ilk anlamı Amacına ulaşsın, kavuşsun manasına gelmektedir. Ersin ismi ayrıca "Sen yiğitsin, kahramansın" anlamında kullanılmaktadır. Bu ismin yaygın olarak kullanımında en önemli etkeni ise taşımakta olduğu anlamları gelmektedir.



Ersin İsmi Kuran’da Geçiyor mu?



Bir çocuğa isim verilirken dikkat edilen başlıca hususların başında tercih edilecek olan ismin Kuran’da geçip geçmemesi konusu önemli bir yer tutmaktadır. Anne ve babaların büyük çoğunluğu bir isim tercihinde bulunmadan önce çocuğa kaymak istedikleri ismin Kuran’da geçip geçmediğine dikkate almaktadır.



Ersin isminin bu anlamda Kuran’da geçip geçmediği konusunu büyük bir önem taşır hale gelmektedir. Ancak Ersin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim değildir. Ersin isminin Kur'an’da geçmiyor oluşu ise bu ismin bebeğe verilmesinin önünde önemli bir engel teşkil etmez.