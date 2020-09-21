Erzincan Haritası: Erzincan İlçeleri Nelerdir? Erzincan İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Erzincan, Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat Bölümünde yer alıyor. Şehrin doğusunda Erzurum, batısında Sivas, güneyinde Tunceli, güneydoğusunda Bingöl, güneybatısında Elazığ, Malatya, kuzeyinde Gümüşhane, Bayburt ve kuzeybatısında Giresun illeri bulunuyor.

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Kaynak: cografyaharita.com





Erzincan’ın Nüfusu Kaçtır?



Erzincan’ın nüfusu, 2018 yılına göre 1.287 kişi azalmış olup, 234.747 kişidir. Erkek nüfusu 119.906 (%51,08), kadın nüfusu da 114.841 (%48,92)’dır. 11.746 km2 yüz ölçüme sahip Erzincan’da kilometrekare başına 20 kişi düşüyor. Yıllara göre Erzincan’ın nüfusu şöyledir;

2011: 215.277 (% -4.30)

2012: 217.886 (% 1.21)

2013: 219.996 (% 0.97)

2014: 223.633 (% 1.65)

2015: 222.918 (% -0.32)

2016: 226.032 (% 1.40)

2017: 231.511 (% 2.42)

2018: 236.034 (% 1.95)

2019: 234.747 (% -0.55)

2020: 236.116 (tahmini veri)



Erzincan’ın Kaç İlçesi Vardır?



Erzincan büyükşehir olmayan illerden biridir. Merkez ilçeyle birlikte 9 ilçesi bulunuyor. Bu ilçelere bağlı 155 mahalle ve 522 köy vardır.



Erzincan’ın İlçeleri Nelerdir?



Erzincan’ın merkez ilçesiyle birlikte; Çayırlı, İliç, Kemah, Kemaliye, Otlukbeli, Refahiye, Tercan ve Üzümlü ilçeleri bulunuyor. 161.191 kişiyle Erzincan merkez en fazla nüfusa, 2.333 kişiyle de Otlukbeli en az nüfusa sahip ilçelerdir.



Otlukbeli İlçesi aynı zamanda Osmanlı Devleti ile Akkoyunlular arasında Otlukbeli Savaşı’nın yapıldığı yer olarak ayrı bir öneme sahiptir. Osmanlı’nın sınır boyu şehirlerinden olan Erzincan’da görülmeye değer birçok tarihi yapı bulunuyor.



İliç ve Tercan ilçeleri tarihi eser bakımından oldukça zengin yerleşim yerleridir. Refahiye-İliç-Kemaliye hattı ilk çağ ulaşım sisteminin bir parçası olup, Altıntaş köyünde Romalılara ve daha sonraki dönemlere ait çok sayıda kalıntılar bulunuyor.



Tercan ilçesinde; Mama Hatun Külliyesi ve türbesi, kervansarayı, hamamı ve mescidi, Kötür köprüsü, Pekeriç kalesi, Abrenk (vank) kilisesi, Kefrenci tapınağı gezilecek yerler arasındadır.