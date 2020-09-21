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    21.09.2020 - 04:17 |

    Erzurum Haritası: Erzurum İlçeleri Nelerdir? Erzurum İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    Türkiye’de bir il olan Erzurum, Dolu Anadolu Bölesinde yer almaktadır. Türkiye nüfus sıralamasında 29. Sırada yer alan Erzurum, yüzölçümü büyüklüğü bakımından 4. Sıralamasında yer almaktadır. Ayrıca Erzurum İli, Doğu Anadolu Bölgesinde 39°- 55 kuzey enlemi ile 41 derece 16 dakika doğu boylamı üzerinde bulunmakta ve bu ilin temel geçim kaynağı hayvancılık olmaktadır.

    Erzurum Haritası: Erzurum İlçeleri Nelerdir? Erzurum İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

    25.066 km² yüzölçümüne sahip olan Erzurum, yaklaşık ’i tarımsal alanlar için kullanılmaktadır. Ayrıca 1900 m. Rakıma sahiptir. Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horosan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Norman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, şenkaya, Tekman, Turtum, Uzundere ve Yakutiye olmak üzere toplamda 20 ilçesi bulunan Erzurum’un toplam nüfusu 767.848’dır.

    Erzurum Haritası (Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
    Kaynak: cografyaharita.com



    Erzurum İlinin Kaç İlçesi Vardır?

    Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Erzurum ilinin 20 ilçesi vardır. Bu ilçeler şunlardır;

    Aziziye

    Çat

    Hınıs

    Aşkale

    Horosan

    İspir

    Karaçoban

    Karayazı

    Köprüköy

    Norman

    Oltu

    Olur

    Palandöken

    Pasinler

    Şenkaya

    Tekman

    Tortum

    Uzundere

    Yakutiye

    Erzurum İl nüfusu Ne Kadar?

    Erzurum ilinin Toplam nüfusu 767.848’dır. Bu nüfusun ilçelere dağılımı ise şöyledir;

    Aziziye; 63.502

    Çat; 16.708

    Hınıs; 26.212

    Aşkale; 23.152

    Horosan; 38.837

    İspir; 14.959

    Karaçoban; 23.322

    Karayazı; 27.762

    Köprüköy; 13.784

    Norman; 13.326

    Oltu; 30.311

    Olur; 6.715

    Palandöken; 177. 337

    Pasinler; 28.691

    Şenkaya; 4.051

    Tekman; 25.969

    Tortum; 17.054

    Uzundere; 8.744

    Yakutiye; 197.224

    Erzurum İlinin İlçeleri Nelerdir?

    Erzurum ilinin ilçeleri ve kuruluş yılları şu şekildedir;

    Aşkale; 1934 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 54 km'dir.

    Aziziye; 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 15 km'dir.

    Çat; 1934 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 50 km'dir

    Hınıs; Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 85 km'dir

    İspir; 1987 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 186 km'dir.

    Karayazı; 1937 yılında kurulmuş

    Köprüköy; 1990 yılında kurulmuş

    Norman; 1934 yılında kurulmuş

    Oltu; Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş

    Olur; 1958 yılında kurulmuş

    Palandöken; 2008 yılında kurulmuş bir merkez ilçesidir.

    Pasinler; Cumhuriyet döneminde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 40 km'dir

    Pazaryolu; 1989 yılında kurulmuş

    Şenkaya; 1946 yılında kurulmuş

    Tekman; 1946 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 167 km'dir.

    Tortum; Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 147 km'dir.

    Uzundere; 1987 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 57 km'dir.

    Yakutiye; 2008 yılında kurulmuş ve bir meres ilçedir.

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