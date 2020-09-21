Erzurum Haritası: Erzurum İlçeleri Nelerdir? Erzurum İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?
Türkiye’de bir il olan Erzurum, Dolu Anadolu Bölesinde yer almaktadır. Türkiye nüfus sıralamasında 29. Sırada yer alan Erzurum, yüzölçümü büyüklüğü bakımından 4. Sıralamasında yer almaktadır. Ayrıca Erzurum İli, Doğu Anadolu Bölgesinde 39°- 55 kuzey enlemi ile 41 derece 16 dakika doğu boylamı üzerinde bulunmakta ve bu ilin temel geçim kaynağı hayvancılık olmaktadır.
25.066 km² yüzölçümüne sahip olan Erzurum, yaklaşık ’i tarımsal alanlar için kullanılmaktadır. Ayrıca 1900 m. Rakıma sahiptir. Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horosan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Norman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, şenkaya, Tekman, Turtum, Uzundere ve Yakutiye olmak üzere toplamda 20 ilçesi bulunan Erzurum’un toplam nüfusu 767.848’dır.
(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)
Kaynak: cografyaharita.com
Erzurum İlinin Kaç İlçesi Vardır?
Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Erzurum ilinin 20 ilçesi vardır. Bu ilçeler şunlardır;
Aziziye
Çat
Hınıs
Aşkale
Horosan
İspir
Karaçoban
Karayazı
Köprüköy
Norman
Oltu
Olur
Palandöken
Pasinler
Şenkaya
Tekman
Tortum
Uzundere
Yakutiye
Erzurum İl nüfusu Ne Kadar?
Erzurum ilinin Toplam nüfusu 767.848’dır. Bu nüfusun ilçelere dağılımı ise şöyledir;
Aziziye; 63.502
Çat; 16.708
Hınıs; 26.212
Aşkale; 23.152
Horosan; 38.837
İspir; 14.959
Karaçoban; 23.322
Karayazı; 27.762
Köprüköy; 13.784
Norman; 13.326
Oltu; 30.311
Olur; 6.715
Palandöken; 177. 337
Pasinler; 28.691
Şenkaya; 4.051
Tekman; 25.969
Tortum; 17.054
Uzundere; 8.744
Yakutiye; 197.224
Erzurum İlinin İlçeleri Nelerdir?
Erzurum ilinin ilçeleri ve kuruluş yılları şu şekildedir;
Aşkale; 1934 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 54 km'dir.
Aziziye; 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 15 km'dir.
Çat; 1934 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 50 km'dir
Hınıs; Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 85 km'dir
İspir; 1987 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 186 km'dir.
Karayazı; 1937 yılında kurulmuş
Köprüköy; 1990 yılında kurulmuş
Norman; 1934 yılında kurulmuş
Oltu; Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş
Olur; 1958 yılında kurulmuş
Palandöken; 2008 yılında kurulmuş bir merkez ilçesidir.
Pasinler; Cumhuriyet döneminde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 40 km'dir
Pazaryolu; 1989 yılında kurulmuş
Şenkaya; 1946 yılında kurulmuş
Tekman; 1946 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 167 km'dir.
Tortum; Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 147 km'dir.
Uzundere; 1987 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 57 km'dir.
Yakutiye; 2008 yılında kurulmuş ve bir meres ilçedir.