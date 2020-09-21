Erzurum Haritası: Erzurum İlçeleri Nelerdir? Erzurum İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

25.066 km² yüzölçümüne sahip olan Erzurum, yaklaşık ’i tarımsal alanlar için kullanılmaktadır. Ayrıca 1900 m. Rakıma sahiptir. Aşkale, Aziziye, Çat, Hınıs, Horosan, İspir, Karaçoban, Karayazı, Köprüköy, Norman, Oltu, Olur, Palandöken, Pasinler, Pazaryolu, şenkaya, Tekman, Turtum, Uzundere ve Yakutiye olmak üzere toplamda 20 ilçesi bulunan Erzurum’un toplam nüfusu 767.848’dır.

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Kaynak: cografyaharita.com





Erzurum İlinin Kaç İlçesi Vardır?



Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan Erzurum ilinin 20 ilçesi vardır. Bu ilçeler şunlardır;

Aziziye

Çat

Hınıs

Aşkale

Horosan

İspir

Karaçoban

Karayazı

Köprüköy

Norman

Oltu

Olur

Palandöken

Pasinler

Şenkaya

Tekman

Tortum

Uzundere

Yakutiye



Erzurum İl nüfusu Ne Kadar?



Erzurum ilinin Toplam nüfusu 767.848’dır. Bu nüfusun ilçelere dağılımı ise şöyledir;

Aziziye; 63.502

Çat; 16.708

Hınıs; 26.212

Aşkale; 23.152

Horosan; 38.837

İspir; 14.959

Karaçoban; 23.322

Karayazı; 27.762

Köprüköy; 13.784

Norman; 13.326

Oltu; 30.311

Olur; 6.715

Palandöken; 177. 337

Pasinler; 28.691

Şenkaya; 4.051

Tekman; 25.969

Tortum; 17.054

Uzundere; 8.744

Yakutiye; 197.224



Erzurum İlinin İlçeleri Nelerdir?



Erzurum ilinin ilçeleri ve kuruluş yılları şu şekildedir;

Aşkale; 1934 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 54 km'dir.

Aziziye; 1990 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 15 km'dir.

Çat; 1934 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 50 km'dir

Hınıs; Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 85 km'dir

İspir; 1987 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 186 km'dir.

Karayazı; 1937 yılında kurulmuş

Köprüköy; 1990 yılında kurulmuş

Norman; 1934 yılında kurulmuş

Oltu; Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş

Olur; 1958 yılında kurulmuş

Palandöken; 2008 yılında kurulmuş bir merkez ilçesidir.

Pasinler; Cumhuriyet döneminde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 40 km'dir

Pazaryolu; 1989 yılında kurulmuş

Şenkaya; 1946 yılında kurulmuş

Tekman; 1946 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 167 km'dir.

Tortum; Cumhuriyet öncesi dönemde kurulmuş ve merkeze uzaklığı 147 km'dir.

Uzundere; 1987 yılında kurulmuş ve merkeze uzaklığı 57 km'dir.

Yakutiye; 2008 yılında kurulmuş ve bir meres ilçedir.