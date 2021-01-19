Esmanur İsminin Anlamı Nedir? Esmanur Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Esmanur ismi kız çocukları için son derece uygun olan ve ailelerin rahatlıkla tercih edebileceği bir isimdir. Sevilmeye başlayan bir isim olması sayesinde popülerliği giderek artmaktadır. Sıkça kullanılan bir isim olmuştur.



Esmanur Ne Demek?



Öncelikle Esma ve Nur isimlerinin anlamlarına ayrı ayrı bakalım. Nur isminin anlamı ışık, nur ve parlaklık demektir. Esma isminin anlamı ise adlar demektir. Yani Esmanur ismimin genel anlamı burdanda anlaşılacağı gibi ışık saçan isim demektir. Yani oldukça güzel bir manası bulunmaktadır.



Esmanur ismini taşıyan kişilerin genel özelliklerine bakacak olursak; genelde bu ismi taşıyanlar aşkı en iyi şekidle yaşayan ve sevgi üzerine bir dünya kuran insanlardır. Hayatı ve yaşamayı çok severler. Ayrıca özgürlüklerine düşkün olurlar.



Esmanur ismine sahip olan kişiler yalnızlıktan sıkılırlar ve tek kalmaz istemezler. Vakitlerini arkadaşları ile geçirmekten memnun kalırlar. Yani toplu ortamlarda yapılan eğlenceleri çok severler. Buda Esmanur ismini taşıyan kişilerin ne kadar eğlenceli ve sevgi dolu olduğunu göstermektedir.



Esmanur İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Çok güzel özelliklere sahip olan Esmanur isminin Kuran'da geçip geçmediğini merak edenler vardır. Esmanur ismi Kuran'da geçen bir isim değildir. Ancak Esma ve Nur isimleri ile ilgili Ayetler bulunmaktadır. Yani Esmanur ismi tek başına Kuran'da geçen bir isim değildir. Tabi Esmanur ismini çocuklarınıza vermenizde herhangi bir sakınca yoktur. Çok güzel bir anlama sahip olan bu ismi çocuklarınıza gönül rahatlığıyla verebilirsiniz.