Eşofman Nasıl Yazılır? Tdk Sözlükte Eşortman Mı Yoksa Erşofman Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Eşofman dilimize Fransızcadan geçiş yapmıştır. Yabancı kökenli bir kelime olduğu için de hem yazımı hem de telaffuzu konusunda bazı karışıklıklar yaşanmaktadır.



Eşofman TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Türk Dil Kurumu Sözlüğü, kelimelerin doğru yazımı konusunda fikir veren bir kaynaktır. Bu kaynakta “eşofman” bu kelimenin doğru yazımı olarak belirtilmektedir.

Eşofman Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



TDK sözlük ve kılavuzunda eşofman kelimesinin doğru yazımı bulunmaktadır. Ancak bu kelimenin yer aldığı yanlış örneklerle de karşılaşılabilmektedir.



- Spor salonuna gelirken eşofmanları getirmeyi unutmayın. (DOĞRU)

- Uygulama üzerinden alınan eşortmanlarda büyük bir indirim varmış. (YANLIŞ)



Eşofman Nedir?



Eşofman, genelde spor çalışmaları esnasında giyilen bir giysidir. Farklı kumaşlardan üretilebilen bu giysi

çoğunlukla alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.