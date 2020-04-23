Eşofman Nasıl Yazılır? Tdk Sözlükte Eşortman Mı Yoksa Erşofman Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı
Eşofman, özellikle alışveriş esnasında yazımına ihtiyaç duyulan bir kelimedir. Bu kelimenin yanı sıra eşortman ve erşofman yazımlarıyla da karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda ortaya eşofman nasıl yazılır, birleşik mi ayrı mı tarzında sorular atılmaktadır. Peki, TDK kılavuzunda bu kelimenin doğru yazılışı nedir? İşte, eşofman kelimesinin doğru yazımı hakkındaki bilgiler.
Eşofman dilimize Fransızcadan geçiş yapmıştır. Yabancı kökenli bir kelime olduğu için de hem yazımı hem de telaffuzu konusunda bazı karışıklıklar yaşanmaktadır.
Eşofman TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Türk Dil Kurumu Sözlüğü, kelimelerin doğru yazımı konusunda fikir veren bir kaynaktır. Bu kaynakta “eşofman” bu kelimenin doğru yazımı olarak belirtilmektedir.
Eşofman Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
TDK sözlük ve kılavuzunda eşofman kelimesinin doğru yazımı bulunmaktadır. Ancak bu kelimenin yer aldığı yanlış örneklerle de karşılaşılabilmektedir.
- Spor salonuna gelirken eşofmanları getirmeyi unutmayın. (DOĞRU)
- Uygulama üzerinden alınan eşortmanlarda büyük bir indirim varmış. (YANLIŞ)
Eşofman Nedir?
Eşofman, genelde spor çalışmaları esnasında giyilen bir giysidir. Farklı kumaşlardan üretilebilen bu giysi
çoğunlukla alt ve üst olmak üzere iki parçadan oluşmaktadır.