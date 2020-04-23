Espri Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Espiri Mi Yoksa Espri Olarak Mı Yazıyor? Esipiri Kelimesinin Doğru Yazılışı

Bu kelimenin Türk Dil Kurumu üzerinden doğru yazılışı ‘espri’ biçiminde yer almaktadır. Yani araya eklenen ‘i’ harfi yer almamalıdır.

Espri TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazılışı ‘espri’ şeklinde geçmektedir. Tek başına gelen amaca uygun cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Espri (doğru)

Espiri (yanlış)

Espri Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Espri kelimesinin doğru yazılışı üzerinden farklı cümleler ile göstermek gerekirse;

‘’Bu espri çok tutar.’’

‘’Yaptığı espriyi beğenmedim.’’

Espri Nedir?

Espri kelimesinin anlamı ‘ince söz’ ya da ‘nükte’ olarak tanımlanmaktadır. Genellikle gülünmesi gereken ve komik bir durumu hem gerçek hem de imalı olarak anlatım olarak da dile getirilebilir. Espri kelimesini doğru yazılışı üzerinden amaca uygun şekilde ve farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.