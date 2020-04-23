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    HaberlerEğitim Haberleri Espri Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Espiri Mi Yoksa Espri Olarak Mı Yazıyor? Esipiri Kelimesinin Doğru Yazılışı
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    23.04.2020 - 16:31 |

    Espri Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Espiri Mi Yoksa Espri Olarak Mı Yazıyor? Esipiri Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Genellikle bir harf üzerinden hata yapılan sözcükler arasında espri kelimesi gelmektedir. Birçok kişi bu kelimenin doğru yazılışını öğrenebilmek için internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki, espri nasıl yazılır? TDK Sözlükte espiri mi yoksa espri olarak mı yazıyor? Esipiri kelimesinin doğru yazılışı konusunda bilinmesi gerekenler.

    Espri Nasıl Yazılır? TDK Sözlük'te Espiri Mi Yoksa Espri Olarak Mı Yazıyor? Esipiri Kelimesinin Doğru Yazılışı

    Bu kelimenin Türk Dil Kurumu üzerinden doğru yazılışı ‘espri’ biçiminde yer almaktadır. Yani araya eklenen ‘i’ harfi yer almamalıdır.

    Espri TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

    Türk Dil Kurumu'na göre bu kelimenin doğru yazılışı ‘espri’ şeklinde geçmektedir. Tek başına gelen amaca uygun cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

    Espri (doğru)

    Espiri (yanlış)

    Espri Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

    Espri kelimesinin doğru yazılışı üzerinden farklı cümleler ile göstermek gerekirse;

    ‘’Bu espri çok tutar.’’

    ‘’Yaptığı espriyi beğenmedim.’’

    Espri Nedir?

    Espri kelimesinin anlamı ‘ince söz’ ya da ‘nükte’ olarak tanımlanmaktadır. Genellikle gülünmesi gereken ve komik bir durumu hem gerçek hem de imalı olarak anlatım olarak da dile getirilebilir. Espri kelimesini doğru yazılışı üzerinden amaca uygun şekilde ve farklı yerlerde değerlendirebilirsiniz.

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