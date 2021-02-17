Etka İsminin Anlamı Nedir? Etka Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Kökeni tam olarak bilinmeyen Etka ismi oldukça eski bir döneme aittir. Erkek çocukları için kullanılan bu güzel isim karakteristik ve hoş bir ifade sunuyor. Güzel bir okunuş sağlaması ile beraber aynı zamanda özgün bir yapıya sahiptir.



Etka Ne Demek?



Daha çok dini içerikli bir anlamı olması ile beraber, bu anlamları üzerinden sevilen bir isim olarak Etka öne çıkıyor.



- Allah korkusu ile günahtan çekinen

- Haram ya da helal olup olmadığını bilmediği durumlardan uzak kalan

- Günah işlemeyen

- Her durumda Cenabı Hakk'ın rızasını maksat ve gaye edinmiş olan



Böyle değerli anlamları üzerinden erkek çocuğu için kullanılabilecek güzel isimler içerisinde geliyor. Bir çocuğun yanlış ve doğruyu ayırabileceğini gösteren bir isim olarak da ele almak mümkün.



Etka İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Etka isminin anlamlarına bakıldığı vakit daha çok sevap ve günah üzerinden ifadesi olduğu görünüyor. O yüzden birçok anne ve baba bu güzel ismin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Etka ismi Kur'an'da yer almaktadır. Türkçede çok fazla kullanılmayan ve özgün bir yapıya sahip güzel erkek isimleri içerisinde geliyor.