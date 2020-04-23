Eyvallah Ne Demek, Ne İçin Söylenir? Eyvallah Kelimesinin Anlamı Nedir?

Eyvallah, kullanıldığı alana göre hoşça kal, teşekkür ederim, tamam, peki, öyle olsun anlamlarına gelmektedir.



Eyvallah Ne Demek?



Eyvallah kelimesi, Allahaısmarladık, hoşça kalın, teşekkür ederim, tamam, öyle olsun şeklinde kullanılmaktadır. Genellikle allahaısmarladık, hoşça kalın demek olarak değerlendirilmektedir.



Eyvallah Ne İçin Söylenir?



Eyvallah kelimesi Vedalaşırken, hoşça kalın, allahaısmarkadık anlamları ile kullanılır. Bir durum ve karşı taraftan öneri alınması halinde ise, doğrudur, tamam, öyle olsun anlamında söylenmektedir. Kabullenme onaylama şeklinde kelimedir.



Eyvallah Kelimesinin Anlamı Nedir?



Eyvallah kelimesinin anlamı, allahaısmarkadık, hoşça kalın, teşekkür ederim, evet, öyle olsun şeklinde açıklanmaktadır. Genellikle kullanım alanına ve kullanım koşuluna göre bu anlamlardan birini taşımaktadır.



Eyvallah kelimesi anlamında yer alan kelimelerin kullanımını gerektiren her yerde kullanılabilmektedir. Vedalaşma, bir konuda onay verirken kullanılmaktadır. Eyvallah kelimesi gündelik kullanımda sıklıkla kullanılmaktadır.