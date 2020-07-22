F Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir? Baş Harfi F Olan Hayvanlar

Fare Kuşu ve Fırtına Kuşu adıyla bilinen egzotik türler özellikle Afrika ve Amerika kıtasında görülür. Yaşadıkları bölgelere göre farklı özelliklere sahip olan bu hayvanlardan bazılarının nesli tükenmek üzeredir.



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1- Fare: Kemirgenler sınıfından olan fareler sadece karada yaşayabilir. Bacakları çok çevik olan bu canlılar çok hızlı koşabilir. Bazı türleri tek seferde 30'dan fazla yavru doğurabilir. Bu nedenle üreme hızları son derece yüksektir. Türkiye'de en çok Fındık, Tarla ve Lağım fareleri görülüyor. Aç kaldıkları takdirde insanların yaşam alanlarına girebilirler. Genellikle böcek ve haşere yedikleri için ekolojik denge açısından önemlidir. Antarktika hariç tüm kıtalarda görülen farelerin dikenli ve keseli olan türleri de mevcuttur.



2- Fil: Sadece Afrika kıtasında yaşayan filler, en büyük kara canlılarından biridir. Ataları mamuttur. Beyni çok büyük olan fillerin zekaları da aynı oranda yüksektir. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda tüm maymun türlerinden daha zeki oldukları tespit edilmiştir. Suya düşkündürler. Hortumlarını kullanarak günde 30 litreden fazla su içebilirler. Duygusal zekaları gelişkindir ve aile bağlarına önem verirler. Uyumlu ve kolay öğrenen yapıları nedeniyle sirk gösterilerinde de görev alırlar. En uzun ömürlü türleri Afrika'da görülür. Bu fillerin ortalama yaşam süresi 60 - 70 yıl aralığındadır.



3- Flamingo: Estetik bir görünüme sahip olan flamingolar su kuşu sınıfında yer alır. Genelde pembe renkli olsalar da beyaz ve kırmızı renkli olan türlerine rastlamak da mümkündür. Tıpkı ördekler gibi ayakları perdelidir ve bu sayede çok daha hızlı yüzebilir. Dünya üzerinde toplamda 6 farklı türde flamingo mevcuttur. Bazılarının soyu tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınmıştır. Narin bir yapıya sahiptirler ve genellikle gizlenerek yaşarlar.



4- Fırtına Kuşu: Fırtınakırlangıçları familyasından olan ve Albatros adıyla da bilinen fırtına kuşları dev kanatlara sahiptir. Sadece fırtınalı havalarda uçabildiği için bu ismi almıştır. Uçarken uyuyabilen albatroslar bu özelliğiyle diğer tüm kuş türlerinden ayrılır. Son derece güçlü bir yapıya sahip olan fırtına kuşları çevre ve iklim şartlarından etkilenmez. Birçok açıdan martıya benzeyen bu kuşların büyük çoğunluğu açık denizlerde yaşar