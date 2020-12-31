F İle Eşya İsimleri: F Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?
F harfi ile başlayan birçok giyim eşyası ve aksesuarı bulunmaktadır. Bunların başında fanila ve fular geliyor. Fes ve fötr şapka ise erkekler için özel olarak üretilmiş şapka türleri arasında yer alıyor. F ile eşya isimleri nelerdir ve nerelerde kullanılır? Sizin için detaylı bir şekilde listeledik.
İlk harfi F olan ve günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir diğer eşya ise fincandır. Ev, ofis ve kafelerde kullanılan fincanlar kupa adıyla da bilinir.
F Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?
Fermuar:
1900'lü yılların başında icat edilen fermuar, giysi ve ayakkabı dışında çanta ve bavullarda da kullanılır. Başlıca çeşitleri arasında kemik ve metal fermuarlar yer alıyor.
Flüt:
Üflemeli bir çalgı türüdür. Pan, blok, pikolo ve yan flüt olmak üzere 4 çeşidi bulunmaktadır.
Futbol Topu:
Makine dikişli futbol topları profesyonel liglerde kullanılır. Plastik ve el dikişli türleri de mevcuttur.
Fotoğraf Makinesi:
Vizör, diyafram ve pozometre gibi parçalardan oluşan oluşur. İlk fotoğraf makinesi Joseph Nicephore Niepce tarafından icat edildi ve yaklaşık 450 kiloydu.
Fırın:
Günümüzde en çok kullanılan mutfak eşyalarından biridir. Kafe ve restoranlarda kullanılan çeşitlerine endüstriyel fırın adı verilir.
Fıçı:
Ahşap malzemelerden üretilen bir tür kaptır. Tarihi Roma İmparatorluğuna kadar uzanır.
F harfi ile başlayan ve günlük hayatta en çok kullanılan diğer eşyalar şu şekilde sıralanabilir:
Firkete
Fiş
Faks Makinesi
Fondöten
Fanus
Floresan Lamba
Fotokopi Makinesi
Fener