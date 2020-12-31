F İle Eşya İsimleri: F Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

İlk harfi F olan ve günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir diğer eşya ise fincandır. Ev, ofis ve kafelerde kullanılan fincanlar kupa adıyla da bilinir.



F Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?



Fermuar:



1900'lü yılların başında icat edilen fermuar, giysi ve ayakkabı dışında çanta ve bavullarda da kullanılır. Başlıca çeşitleri arasında kemik ve metal fermuarlar yer alıyor.



Flüt:



Üflemeli bir çalgı türüdür. Pan, blok, pikolo ve yan flüt olmak üzere 4 çeşidi bulunmaktadır.



Futbol Topu:



Makine dikişli futbol topları profesyonel liglerde kullanılır. Plastik ve el dikişli türleri de mevcuttur.



Fotoğraf Makinesi:



Vizör, diyafram ve pozometre gibi parçalardan oluşan oluşur. İlk fotoğraf makinesi Joseph Nicephore Niepce tarafından icat edildi ve yaklaşık 450 kiloydu.



Fırın:



Günümüzde en çok kullanılan mutfak eşyalarından biridir. Kafe ve restoranlarda kullanılan çeşitlerine endüstriyel fırın adı verilir.



Fıçı:



Ahşap malzemelerden üretilen bir tür kaptır. Tarihi Roma İmparatorluğuna kadar uzanır.



F harfi ile başlayan ve günlük hayatta en çok kullanılan diğer eşyalar şu şekilde sıralanabilir:



Firkete

Fiş

Faks Makinesi

Fondöten

Fanus

Floresan Lamba

Fotokopi Makinesi

Fener