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    31.12.2020 - 07:35 |

    F İle Eşya İsimleri: F Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    F harfi ile başlayan birçok giyim eşyası ve aksesuarı bulunmaktadır. Bunların başında fanila ve fular geliyor. Fes ve fötr şapka ise erkekler için özel olarak üretilmiş şapka türleri arasında yer alıyor. F ile eşya isimleri nelerdir ve nerelerde kullanılır? Sizin için detaylı bir şekilde listeledik.

    F İle Eşya İsimleri: F Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    İlk harfi F olan ve günlük hayatta sıklıkla kullandığımız bir diğer eşya ise fincandır. Ev, ofis ve kafelerde kullanılan fincanlar kupa adıyla da bilinir.

    F Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Fermuar:

    1900'lü yılların başında icat edilen fermuar, giysi ve ayakkabı dışında çanta ve bavullarda da kullanılır. Başlıca çeşitleri arasında kemik ve metal fermuarlar yer alıyor.

    Flüt:

    Üflemeli bir çalgı türüdür. Pan, blok, pikolo ve yan flüt olmak üzere 4 çeşidi bulunmaktadır.

    Futbol Topu:

    Makine dikişli futbol topları profesyonel liglerde kullanılır. Plastik ve el dikişli türleri de mevcuttur.

    Fotoğraf Makinesi:

    Vizör, diyafram ve pozometre gibi parçalardan oluşan oluşur. İlk fotoğraf makinesi Joseph Nicephore Niepce tarafından icat edildi ve yaklaşık 450 kiloydu.

    Fırın:

    Günümüzde en çok kullanılan mutfak eşyalarından biridir. Kafe ve restoranlarda kullanılan çeşitlerine endüstriyel fırın adı verilir.

    Fıçı:

    Ahşap malzemelerden üretilen bir tür kaptır. Tarihi Roma İmparatorluğuna kadar uzanır.

    F harfi ile başlayan ve günlük hayatta en çok kullanılan diğer eşyalar şu şekilde sıralanabilir:

    Firkete
    Fiş
    Faks Makinesi
    Fondöten
    Fanus
    Floresan Lamba
    Fotokopi Makinesi
    Fener

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