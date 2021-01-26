Fasulye Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Fasülye Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Fasulye kelimesinin anlamı sebze veya taneli sebzeleri tanımlamak için kullanılan kelime demektir. Konuşma da yapılan bazı sözcük hataları yazıma da etki ederek yazım yanlışı ortaya çıkmaktadır.

Fasulye Nasıl Yazılır?

Fasulye kelimesinin yazılışı fasulye şeklindedir. Konuşmada veya pratikte söyleyiş olarak fasülye şeklinde kullanılması yazım yanlışı oluşturmaktadır.

TDK 'ya Göre Fasulye Kelimesinin Doğru Yazılışı Nasıldır?

Türk Dil kurumuna göre fasulye kelimesinin doğru yazılışı fasulye şeklindedir. Yanlış yazılışı ise fasülye olmaktadır. Yazım yanlışlarının oluşma sebebi günlük yaşamda bazı harf kullanımının değişikliklere uğramasındandır. Dilin korunması ve sürekliliğinin sağlanması için kelimelerin yazılışları belli kurallara dayanmaktadır. Doğru yazılış olarak fasulye kullanılması gerekmektedir. U harfini yumuşatmak kelimenin yapısını bozabilmektedir.