Fatıma İsminin Anlamı Nedir? Fatıma Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Fatıma ismi, Müslüman toplumlarında çocuklara çok fazla konulan isimlerden bir tanesi olmaktadır. Arapça kökenli bir sözcük olan Fatıma ismi özellikle de Arap ülkelerinde çok yaygın olarak kullanılmakta olan isimler arasında öne çıkmaktadır. Fatıma ismi aynı zamanda İran ve Türk toplumlarında da yaygın olarak kız çocuklarına verilen isimlerdendir.



Fatıma Ne Demek?



Fatıma ismini taşıyan kişilerin öne çıkan bazı önemli özelliklerinin varlığı söz konusudur. Bu özelliklerin başında ilk sırayı ise insanlarla ve özellikle de arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi çok seven kişiler olmaları gelmektedir. Fatıma ismini bebeğine vermek isteyen aileler bu ismin özellikle anlamını çok fazla merak etmekte ve araştırma yapmaya başlamaktadır.



Fatıma isminin anlamı; çocuğunu sütten kesen kadın demektir. Fatıma ismi ayrıca İslam Peygamberi olan Hz. Muhammet (S.A.V.) ilk eşi olan Hz. Hatice’den doğan kızının adıdır. Fatıma ismi hem anlamı bakımından hem de bir peygamber kızının ismi olması açısından, bebek sahibi aileler için önemli bir tercih sebebi oluşturmaktadır.



Fatıma İsmi Kur'an’da Geçiyor mu?



Bir ismin bebeğe verilebilir olmasında ön koşul güzel anlamlar içermesidir. Çocuğa verilecek olan ismin ille de Kur'an’da geçen bir isim olması gibi bir zorunluluk söz konusu değildir. Fatıma ismi Kur'an’da geçen bir isim değildir. Fakat işaret ettiği mana bakımından bir çocuğa verilmesinde hiç bir sakınca ya da uygunsuzluk durumu söz konusu değildir. Bu bakımdan isteyen her anne baba, yeni doğan kız bebeklerine Fatıma ismini rahatlıkla verebilir.