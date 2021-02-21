BİST1.5600.90EURO8.460.41USD6.980.24ALTIN399.820.50
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Fatime İsminin Anlamı Nedir? Fatime Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
    ABONE OL
    21.02.2021 - 04:46 |

    Fatime İsminin Anlamı Nedir? Fatime Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Hem kelime hem de isim anlamları bulunan Fatime ismi, Türkçede yerleşik olarak değerlendirilen adlardan biridir. Peki, Fatime isminin anlamı nedir? Fatime ne demek, hangi anlama gelir? Kız çocukları için değerlendirilen bu güzel isim için merak edilen bilgiler.

    Fatime İsminin Anlamı Nedir? Fatime Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

    Kökeni Arapça olan Fatime ismi uzun yıllardır Türkçede kullanılan adlardan biridir. Kız çocuklarına güzel bir isim alternatifi olarak öne çıkan bu ad, aynı zamanda anlamı kapsamında da değer görüyor. Özgün bir yapıya sahip isim olduğu için tek başına kullanılması daha güzel bir etki yaratmaktadır.

    Fatime Ne Demek?

    Son dönemlerde internet üzerinden araştırılan ve merak edilen isimlerden biri olarak Fatime geliyor.

    - Sakin
    - Güvenilir

    Karakteri olan ve güçlü böylesi anlamları ile beraber, bir kız çocuğu için kullanılabilecek en güzel isimler içerisinde geliyor. Fatime ismini listeyi koyabilir ve diğer isimler üzerinden tercih yaparak değerlendirebilirsiniz. Özellikle farklı ve özgün bir isim arıyorsanız kullanabileceğiniz en güzel isimler içerisinde geliyor.

    Fatime İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

    Kız çocuğu için bu ismi kullanmak isteyen birçok ebeveyn, Fatime isminin Kur'an'da geçip geçmediğini öğrenmeye çalışıyor. Fatime ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Değerli ve önemli anlamları ile beraber, kullanılabilecek en etkili isimler içerisinde geldiğini söylemek mümkün. Hem de tek başına kullanabilir hem de başka isimlerle de bir araya getirerek güzel bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Yeni dönemde merak edilen ve sevilen isimler içerisine girdiğini söylemek mümkün.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü kaza yaptı

    Kısıtlamayı ihlal eden alkollü sürücü kaza yaptı

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    MEB resmen duyurdu! Ve değişti, yasak geldi...

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    14.9 milyon kişi temiz suya erişemiyor

    Polisi görünce hapı yuttu hastanelik oldu

    Polisi görünce hapı yuttu hastanelik oldu

    Sıradaki Haber