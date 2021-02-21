Fatime İsminin Anlamı Nedir? Fatime Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Arapça olan Fatime ismi uzun yıllardır Türkçede kullanılan adlardan biridir. Kız çocuklarına güzel bir isim alternatifi olarak öne çıkan bu ad, aynı zamanda anlamı kapsamında da değer görüyor. Özgün bir yapıya sahip isim olduğu için tek başına kullanılması daha güzel bir etki yaratmaktadır.



Fatime Ne Demek?



Son dönemlerde internet üzerinden araştırılan ve merak edilen isimlerden biri olarak Fatime geliyor.



- Sakin

- Güvenilir



Karakteri olan ve güçlü böylesi anlamları ile beraber, bir kız çocuğu için kullanılabilecek en güzel isimler içerisinde geliyor. Fatime ismini listeyi koyabilir ve diğer isimler üzerinden tercih yaparak değerlendirebilirsiniz. Özellikle farklı ve özgün bir isim arıyorsanız kullanabileceğiniz en güzel isimler içerisinde geliyor.



Fatime İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kız çocuğu için bu ismi kullanmak isteyen birçok ebeveyn, Fatime isminin Kur'an'da geçip geçmediğini öğrenmeye çalışıyor. Fatime ismi Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Değerli ve önemli anlamları ile beraber, kullanılabilecek en etkili isimler içerisinde geldiğini söylemek mümkün. Hem de tek başına kullanabilir hem de başka isimlerle de bir araya getirerek güzel bir bütünlük sağlayabilirsiniz. Yeni dönemde merak edilen ve sevilen isimler içerisine girdiğini söylemek mümkün.