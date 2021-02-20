Fazlı İsminin Anlamı Nedir? Fazlı Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Fazlı kelimesi bugün en çok kullanılan kelimeler arasında bulunmaktadır. Fazlı isminin kökeni Arapça olarak bilinmektedir. Bu ismi taşıyan bireylerin bilgili ve sakin ruhlu bir birey olunduğu bilinmektedir.



Fazlı Ne Demek?



Bu gün Türkiye de pek çok kişinin adı fazlı olmaktadır. Oldukça eski bir isim olan fazlının kökeni fazilet kelimesinden gelmektedir. Fazilet hali hazırda bir kadın ismi olarak kullanılmaktadır. Fakat fazlı ismi faziletli sakin ve aklı başında birey olan erkek ismi olarak kullanmaktadır. Fazilet veya fazlı isimlerinin kökeni Arapçadan kaynak almaktadır. Bu bireyler genellikle hayatların başarılı ve ağır başlı olmaları ile tanınmaktadır. Bu nedenle pek çok aile çocuklarına veya yakınlarına fazlı ismini koymayı düşünmektedirler.



Fazlı İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Fazlı ismi kuranı kerimde geçmeyen fakat Arapça kökenli bir kelime olarak bilinmektedir. Kuranı kerim de geçmemesine rağmen birçok dini metin ve dini araştırmacılar tarafında yazılmış kitaplarda fazlı ismine rastlanılması oldukça normal olmaktadır. Bu bireyler genellikle sakin mizacı bulunmaktadır.