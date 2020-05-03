Federal Ve Federalist Ne Demek? Tdk'da Federalizm Ve Federalleşmek Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu federal kelimesi adına, ‘Federasyon durumunda birleşmiş olan’ biçimi üzerinden ele almakta ve ifade etmektedir. Bu kelime ile beraber ayrıca türemiş olan farklı sözcüklerini de ele alabilir ve anlamlarını öğrenerek kullanabilirsiniz.



Federal ve Federalist Ne Demek?



Genel anlamıyla federal kelimesi ‘birleşmiş olan şeklinde’ ifade edilir. Özellikle coğrafi yapı üzerinden kendi istekleriyle birleşmiş olan farklı devletlerin bir araya getirdiği federasyon şeklinde ifade etmek mümkün. Buna bir örnek olarak Amerika Birleşik Devletleri verilebilir. Kuruluş anında farklı ülkelerin bir araya gelerek tek bir ülke olması ile federal devlet ortaya çıkmış durumdadır.



Aynı zamanda federalist kelimesi TDK üzerinden, ‘Federalizm yandaşı ya da yanlısı’ şeklinde ifade edilmektedir. Federalizm ile ilgili olan anlamı üzerinden de değerlendirmek mümkün.



TDK'da Federalizm Ve Federalleşmek Anlamı Nedir?



TDK'da federalizm ise, ‘İki ya da daha fazla devletin kendi istekleri ile bir araya gelerek, bağımsız olmakla birlikte siyasal birlik oluşturmaları’ anlamına gelmektedir.



Bu doğrultuda federalleşmek kelimesi, ‘Federal olma durumu’ anlamı üzerinden tabir etmek mümkün. Özellikle iki veya daha fazla devletin tek bir ülke olarak bir araya gelme şeklinde de anlaşılabilmektedir.