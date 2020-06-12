Felsefe şampiyonuna Princeton’dan tam burs

Uluslararası Felsefe Kurumları Federasyonu (FISP) tarafından düzenlenen, UNESCO tarafından desteklenen yarışmada öğrenciler, İngilizce, Almanca, İspanyolca ya da Fransızca dillerinden birini kullanarak çalışmalarını ortaya koydu. Bu kapsamda öğrencilerden, anadilleri olmaması koşuluyla bu dört dilden birinde ve kendilerine sunulan dört konudan biri üzerine felsefi bir deneme yazmaları istendi. Yarışmacılar ayrıca atölye çalışmaları ve panellerde aktif rol alırken sunumlara ve seçkin üniversitelerden akademisyenlerle yapılan toplantılara da katıldılar.

Yarışmanın bölgesel ve ulusal etaplarında başarılı olan Aybars Önder bu yıl başvurduğu Princeton Üniversitesi Felsefe Programından yaklaşık 1 milyon 656 bin TL’lik tam burs aldı. IB Programı burslu öğrencilerinden olan Aybars’a Özel Arı Okulları farklılaştırılmış öğrenme programı uyguladı. Bakalorya Programının sunduğu derslerin yanında PAMOJA Eğitim Kurumu bursuyla, uzaktan eğitimle aldığı derslerde, uluslararası, çok kültürlü öğrencilerin bulunduğu platformla bakış açısı da farklılaştı. Aybars Önder, Princeton Üniversitesi’nde göreceği eğitim için Defne Muhtar Kent Eğitim Vakfı’ndan da burs kazandı.

Nietzsche’den etkileniyor

Felsefe sayesinde tüm yaşama eleştirel gözle bakabildiğini belirten Aybars Önder, kaliteli düşünce, doğru analiz, sentez yapabilmek için felsefeyi anlamanın önemini vurguladı. Kendisini düşünce tarzı olarak transandantal argüman tarzını felsefeye kazandırması nedeniyle Kant’a yakın bulurken ifade tarzı olarak ise şüpheciliği, kendisinden önceki ahlak anlayışına olan merakı ve ortaya koyduğu yeni hayat vizyonu nedeniyle Nietzsche’ye yakın bulduğunu belirtiyor.

Etik olarak nasıl davranılacağına karar vermek için felsefe bilmenin gerekliliğine inanan Aybars Önder, lise yaşamı boyunca katıldığı MUNESCO konferanslarından 8 ödül aldı.