Fenerbahçe, öğrencilerini iş hayatına hazırlıyor

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, çok uluslu şirketler, araştırma ve iş geliştirme kurumlarıyla anlaşmalar gerçekleştiren üniversite, Medicana Sağlık Grubu ile yaptığı iş birliği çerçevesinde de öğrencilerine staj ve çalışma olanağı sağlıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü ile iş birliği kapsamıda ise öğrencilerine kulübün spor tesislerini kullanma olanağı sunan üniversite, İstanbul’un sosyal yaşamının merkezinde konumlanan yerleşkesiyle keyifli, güvenli bir yaşam ve eğitim imkânı tanıyor.

Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışıyla alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mesleki yetkinliğe ulaşmış, dünya dillerine hâkim, inovatif ve yaratıcı düşünceye açık, bilimsel gelişime odaklanmış; bireysel, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirmeyi amaçlayan üniversitenin hedefi, dünyanın önde gelen “Global Üniversiteleri” arasında yer almak.