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    HaberlerEğitim Haberleri Fenerbahçe, öğrencilerini iş hayatına hazırlıyor
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    07.08.2020 - 07:00 |

    Fenerbahçe, öğrencilerini iş hayatına hazırlıyor

    Bünyesinde 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 5 fakülte, 1 Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile toplam 17 lisans ve 10 önlisans programı bulunduran Fenerbahçe Üniversitesi, yüzde 100 ve yüzde 50 burs olanaklarının yanı sıra ilk üç tercihinden birine Fenerbahçe’yi yazan ve yerleşen öğrencilere ek yüzde 25 indirim olanağı sunuyor.

    Fenerbahçe, öğrencilerini iş hayatına hazırlıyor

     

    Uluslararası sivil toplum kuruluşları, çok uluslu şirketler, araştırma ve iş geliştirme kurumlarıyla anlaşmalar gerçekleştiren üniversite, Medicana Sağlık Grubu ile yaptığı iş birliği çerçevesinde de öğrencilerine staj ve çalışma olanağı sağlıyor. Fenerbahçe Spor Kulübü ile iş birliği kapsamıda ise öğrencilerine kulübün spor tesislerini kullanma olanağı sunan üniversite, İstanbul’un sosyal yaşamının merkezinde konumlanan yerleşkesiyle keyifli, güvenli bir yaşam ve eğitim imkânı tanıyor. 

    Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışıyla alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilecek mesleki yetkinliğe ulaşmış, dünya dillerine hâkim, inovatif ve yaratıcı düşünceye açık, bilimsel gelişime odaklanmış; bireysel, sosyal ve akademik gelişimini tamamlamış bireyler yetiştirmeyi amaçlayan üniversitenin hedefi, dünyanın önde gelen “Global Üniversiteleri” arasında yer almak.

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