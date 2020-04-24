Feragat Ne Demek? Tdk'ya Göre Feragat Ekmek (Göstermek) Kelimesinin Anlamı Nedir?

Felaket kelimesinin Türkçe anlamı ‘hakkından kendi isteğiyle vazgeçme’ cümlesi ile karşılık buluyor. Arapça kökenli bir kelime olarak sıkça tercih edilen sözcüklerden biridir.



Feragat Ne Demek?



Özellikle ‘feragat etme’ kelime grubu ile çok sık tercih edilen feragat sözcüğü ‘kendi arzusuyla hakkından vazgeçme’ anlamı üzerinden değerlendirilir. Bu kelime hem gerçek hem de mecaz anlam olarak değerlendirilebilmektedir. Yani fiziksel şekilde herhangi bir maddi durumdan vazgeçme ile beraber, manevi konular üzerinden de vazgeçildiği zaman kullanılabilir. Böylece tek başına ya da farklı cümleler ile gündelik yaşamda değerlendirmek mümkün.



TDK'yaGöre Feragat Etmek (Göstermek) Kelimesinin Anlamı Nedir?



Feragat etmek ya da diğer anlamı ile feragat göstermek TDK’ya göre ‘hakkından vazgeçmek’ ya da ‘el çekmek’ anlamları üzerinden ele alınmaktadır. Bu durumda mal varlığı ya da manevi açıdan pek çok değişik unsur söz konusu olabilir. Bu kelime grubunu bir örnekle açıklamak mümkün.



‘’Beni çıkardığı tahtımdan arzumla feragat edeceğim.’’ R.H. Karay Bu cümlede anlatılmak istenen kişinin kendi isteğiyle tahtında vazgeçeceği ya da en çekeceği anlamı çıkmaktadır. Yani hakkından vazgeçerek tahtı bıraktığını söylemek mümkündür.