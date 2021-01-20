Ferda İsminin Anlamı Nedir? Ferda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Ferda ismi hem kız hem de bebeklere verilebilen bir isim olma özelliğine sahiptir. Ülkemizde oldukça yaygın olarak kullanılan isimler arasında yer almaktadır. Özellikle günümüzde pek çok anne ve baba ister kız olsun ister erkek, evlatlarına Ferda ismini vermektedir.



Ferda İsmi Ne Demek?



Çoğu anne ve baba, çocuklarına bir isim vermeden önce, o ismin ne demek olduğunu araştırmayı tercih etmektedir. Bu bakımdan Ferda isminin anlamı çok fazla ebeveyn tarafından merak edilmektedir. Çünkü çoğu anne baba, çocuklarının ömür boyunca taşıyacağı ismin anlamının güzel olmasını çok fazla önemsemektedir.



Ferda ismi birden fazla anlam taşıyan isimlerdendir. Bu kapsamda Ferda; Yarın, gelecek, öbür dünya, ahiret anlamlarına gelmektedir. Taşıdığı anlamları bakımından da pek çok anne ve baba çocuklarına Ferda ismini vermeyi uygun bulmaktadır.



Ferda İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Ferda ismi ile ilgili olarak çok fazla anne ve babanın merak ettiği konulardan biri de Ferda isminin Kur'an’da geçiyor olup olmadığıdır. Ancak Ferda ismi Kur'an’da geçmemektedir. Bu ismin Kur'an’da geçmiyor olması bebekler için uygun olmadığı manasına kesinlikle gelmemektedir.



Bir çocuğa isim verme konusundaki en önemli husus verilecek olan ismin güzel anlamlı olmasıdır. Bu noktada Ferda ismi taşıdığı birbirinden güzel olan anlamları ile bebeğe verilebilecek en ideal isimler arasında yerini almaktadır. Çünkü bir bebeğe bir ismin verilebilir olması için Kur'an’da geçiyor olması gibi bir zorunluluk söz konusu değildir.