Ferfecir Ne Demek? (Tdk) Gözleri Velfecri Okumak Ne Anlama Gelir?

Kelime anlamı olarak fer fecir oldukça farklı dillerde kullanılabilmektedir. Fakat bu kelime Anadolu toplumunda kullanılan ve genellikle edebi bir kelime olarak bilinmektedir.



Ferfecir Ne Demek?



Bu kelime anlam olarak çakmak bakmak ile aynı anlamı taşımaktadır. Bu kelimenin kökeni Anadolu Türkçesinden gelmektedir. Ve daha çok şiir ve edebi dillerde velfecri kelimesi kullanılmaktadır.



(TDK) Gözleri Velfecri Okumak Ne Anlama Gelir?



Bu kelimenin anlamı aslın da tam olarak olumlu bir tabir olarak görülmemektedir. Gözleri Velfecri okumak kelimesi daha çok gözlerinden her an bir terslik yapacağı anlamına gelir ayrıca velfecri kelimesi bazı bireyler için şeytan tüyü olduğu anlamına da geldiği bilinmektedir.