Feriğim Ne Demek? Şarkılarda Geçen Feriğim Kelimesinin Anlamı Nedir?

Feriğim kelimesi, günümüzde sık kullanılan kelimeler arasında yer almasa bile aslında dilimiz de çok kullanılmış sözcükler arasında bulunmaktadır. Aynı zamanda feriğim ne demek diye merak edenler varsa Arapça kökenli bir sözcüktür. Dilimize de Arapçadan geçmiştir.



Feriğim Ne Demek?



Feriğim, Türk Dil Kurumu'na göre; kümes hayvanlarının civcivlikten çıkan yavruları için kullanılmakta olan bir kelimedir. Aynı zamanda genç ve taze anlamlarına da gelmektedir. Halk arasında ise feriğim kelimesi ince yapılı ve cilveli anlamlarında kullanılmakta olan bir kelimedir.



Şarkılarda Geçen Feriğim Kelimesinin Anlamı Nedir?



Özellikle son zamanlar da Volkan Konak şarkısında geçen feriğim sözü oldukça fazla araştırılmaya başlanmıştır. Ayrıca başka birçok şarkıda da feriğim kelimesi geçmektedir. Feriğim kelimesi şarkılarda sevgiliye hitaben söylenmekte olan bir kelimedir. Şarkılarda da genç ve ince yapılı manalarında kullanılmaktadır.