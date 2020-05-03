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    HaberlerEğitim Haberleri Feriştah Ne Demek? Tdk'ya Göre Feriştah Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    03.05.2020 - 17:59 |

    Feriştah Ne Demek? Tdk'ya Göre Feriştah Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Özellikle bir cümle grubu üzerinde çok sık kullanılan Feriştah kelimesi, bu yüzden merak edilen sözcüklerden biridir. Bu kelimenin anlamını öğrenebilir ve siz de gündelik yaşamda kullanabilirsiniz. Peki, feriştah ne demek? TDK'ya göre feriştah kelimesinin anlamı nedir? İşte, detaylar.

    Feriştah Ne Demek? Tdk'ya Göre Feriştah Kelimesinin Anlamı Nedir?

    TDK için Feriştah kelimesinin Türkçedeki anlamı, ‘En iyisi, en güzeli ya da en üstünü,’ anlamları biçiminde kullanılmaktadır. Özellikle ‘feriştahı gelse’ ile başlayan cümle grupları çok sık kullanılmaktadır.

    Feriştah Ne Demek?

    Feriştah kelimesi farklı sözcükler üzerinden ele alınarak kullanılabilmektedir.

    - En iyisi,
    - En güzeli,
    - En üstünü,

    ‘’Feriştahı gelse onu benden alamaz.’’

    Bu cümlede olduğu gibi genelde farklı konular ve olgular üzerinden kullanılan yaygın bir sözcüktür.

    TDK'ya Göre Feriştah Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Türk Dil Kurumu Feriştah kelimesine karşılık olarak, ‘en iyisi, en güzeli veya en üstünü’ düzeyinden tabir etmektedir. Genel anlamıyla açıklayacak olursak, herhangi bir durum ya da olgu karşısında onun en iyisi veya en üstünü biçiminde karşılık bulunmaktadır. Özellikle edebi eserlerde ya da pek çok film veya dizide sıkça kullanılan bir kelime olarak karşımıza çıkmaktadır.

    Feriştah herhangi bir durum ile karşılaştırmak amaçlı kullanılan bir sözcüktür. Farklı konular ya da insanlar ve eşyalar ele alındığı zaman bunların en üstünü feriştah şeklinde öne çıkar. En iyisi ve en güzeli ile en üstünü baz alınmak suretiyle diğerleri ile karşılaştırılır. Bu doğrultuda tek başına veya cümle içerisinde feriştah sözcüğünü amaca uygun değerlendirmeniz mümkün.

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