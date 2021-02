Fetanet Ne Demek? Din Kültüründe Kısaca Fetanet Kelimesinin Anlamı

Değişik anlamları içermesi ile beraber genel olarak fetanet kelimesi dini anlamda ele alınır. Kökeni Arapça olan Metanet kelimesi, genel bir tanım açısından bakıldığı vakit üstün zeka şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda tarihi açıdan da ele alınan tanımı ile beraber önemli bir potansiyel teşkil eder.



Fetanet Ne Demek?



Yaratılıştan itibaren gelerek çabuk anlama yeteneği şeklinde fetanet ne demek sorusunu bu şekilde tanımlamak mümkün. Aynı zamanda diğer ifade ile beraber üstün zeka biçiminde de anlatılabilir. Diğer yandan dini açıdan özellikle peygamberlere verilen 5 özel isim içerisinde bulunmaktadır. O yüzden bu yönüyle dini açıdan büyük bir öneme sahiptir. Diğer taraftan anlamları açısından şu şekilde ele almak mümkün;



- Yüksek zeka veya dahi

- Aklın üzerine çıkma veya aklı aşma

- Peygamber mantı (Kalp, ruh, mantık, his ve letaifi)



Din Kültüründe Kısaca Fetanet Kelimesinin Anlamı



Din kültürü üzerinden bakılacak olduğunda fetanet kelimesi, peygamberlere mahsus verilmiş 5 isim içerisinde yer aldığını dile getirmek mümkün. O yüzden hem dini açıdan hem de gündelik yaşamda kullanılabilecek anlamı ile bir adım öne çıkıyor. Tabii genel anlamını dini açıdan da ele alarak ifade etmek mümkün. O bağlamda uyanık görüş ve zeka olarak peygamberlere ithaf edilen bir tanım ortaya çıkıyor.



Onlar İnsanların en akıllısı en zekileri şeklinde dini açıdan ele alınır. Kendilerinde mutedir bir huy, mutedir bir yaratılış ve güzel bir hayat seyri tecelli etmiş biçimde ifade edilir. Aynı zamanda onların haklarında gaflet düşünülemez biçiminde anlam ortaya çıkar. Onlar bütün zekayı ve fetanete sahip olmaları ile beraber, ümitlerine karşı en doğru delilleri ortaya koyarlar anlamı ile beraber peygamberlere atıfta bulunulur.



Tüm bu sebeplerden dolayı Peygamberlerin fetanet onların üstün aklını ve zekasını ortaya çıkarır. Aynı zamanda kavrayış gücüne sahip olma tanıma üzerinden de ele alınır. Böylece mantık, kalp ve his ile beraber birçok farklı duygular üzerinden peygamberlerin her konuyu kavradığı üzerine ifade edilmektedir. Bu yönüyle dini açıdan önemli bir yer teşkil eden fetanet, özellikle peygamberlerin 5 sıfatı içerisinde yer almaktadır. Aynı zamanda bu sıfatlar içerisindeki en önemli isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor.