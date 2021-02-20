Fettah İsminin Anlamı Nedir? Fettah Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?



Fettah kökeni Arapça olan bir isimdir. Allah'ın isimlerinden biri olması ile beraber İslami açıdan en önemli adlar içerisinde gelir. Farklı anlamlara sahip olması ile beraber her anlamı üzerinden değerli bir isimdir.



Fettah Ne Demek?



Fettah ismi Allah'ın isimleri arasında yer alırken değişik anlamlar ile ön plana çıkar.



- İyilik kapılarını açan.

- Mazlumlara yardım edip mümin kurallarını zafere ulaştıran.

- Koluna manevi kapıları açıp maddi engelleri ortadan kaldıran.

- Güçlük ve sıkıntıları uzaklaştıran ve kolaylaştıran.

- Bütün zorlukları ortadan kaldıran Yüce Allah. Her şeyin üstesinden gelen O’dur.



Bu şekilde önemli ve değerli anlamları ile Müslümanlar arasında en güzel ve en önemli isimler içerisinde gelmektedir.



Fettah İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Allah'ın isimlerinden biri olması ile beraber Fettah ismi Kur'an-ı Kerim'de yer alan bir addır. Yukarıda yer alan bütün farklı anlamları ile beraber Kur'an-ı Kerim'de geçer. Müslümanlar tarafından el üstünde tutulan en değerli ve en özel isimler içerisinde gelir. Arapçada kelime anlamı olarak da kullanırken Türkçede isim şeklinde geçer ve değerlendirilir.