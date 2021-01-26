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    26.01.2021 - 03:18 |

    Film Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Filim Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Geçmiş yıllardan beri günümüze kadar farklı hikâye veya gerçek dışı olayların ele alınarak beyaz perdeye aktarılmış olduğu filmler, insanlar tarafından sürekli takip edilmektedir. Ancak film kelimesi kimi insan için doğru şekilde yazılışı bilinse de bazı insanlar filim, flim gibi yanlış yazım hatalarına düşebilmektedir. İşte, tüm detaylar.

    Film Nasıl Yazılır? Tdk'ya Göre Filim Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    TDK’ya göre filim kelimesinin en doğru şekilde yazılışı film olarak geçmektedir. Yanlış film yazım hataları arasında flim veya filim olarak görülmektedir.

    Film Nasıl Yazılır?

    Genel olarak oyun içerisindeki şeritleri oluşturan ve fotoğrafların videolara dönüştürülerek işlenmesi sonucu adını alan film kelimesinin örnek ve doğru yazım şekli Film olarak geçmektedir. Günlük hayatta insanlar tarafından film için yapılan en büyük yazım hatası filim şeklindedir. İkinci eklenen i kelimesi tamamen yanlış bir ekleme olup film kelimesinde yalnızca bir i harfi bulunuyor.

    TDK’ya Göre Filim Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

    Türk Dil Kurumu’na göre film kelimesinin doğru yazılışı Film şeklinde geçiyor. Film kelimesinin cümle içinde örnek kullanımı ise şu şekildedir:

    - Geçen gün izlediğimiz film oldukça etkileyici ve güzeldi.

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