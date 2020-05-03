Filozof Ne Demek? Tdk'da Filozofluk, Filizoflaşma Ve Filozofik Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Fransızca kökenli bir kelime olan filozof kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiştir. Yabancı kökenli bir kelime olmasına karşın özellikle Felsefik alanda sıklıkla rastlanmaktadır. Filozof kelimesi felsefe yapan kişiler için kullanılan bir kelimedir.



Filozof Ne Demek?



Filozof kelimesinin aslı Yunanca filasofostur. Fila ve sofos kelimelerinden meydana gelen bu kelime hikmeti seven, bilgelik dostu anlamına gelmektedir. Arapçada feylesûf, Osmanlı Türkçesine ise feylesof olarak geçen bu kelime Fransızcada filozof olarak telaffuz edilmiştir. Ayrıca filozof kelimesini ilk kez eski Yunanlılar tarafından kullanıldığı bilinmektedir.



Fransızca kökenli bir kelime olan filozof kelimesi sözlük anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:



- Felsefe ile uğraşan ve felsefenin gelişmesine katkıda bulunan kimse, felsefeci, feylesof.

- Felsefe yapmaya meraklı olan kimse.

- Sakin ve kendi halinde yaşayan kimse.



TDK'da Filozofluk, Filozoflaşma ve Filozofik Kelimelerinin Anlamı Nedir?



Filozof kelimesinden türemiş olan filozofluk, filozoflaşma ve filozofik kelimelerinin anlamları Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Buna göre Türk Dil Kurumu sözlüklerinden anlamlarını öğrenmek mümkündür. Bu kelimelerin TDK sözlük anlamları şu şekildedir:



Filozofluk: Filozof olma durumu.

Filozoflaşma: Filozoflaşmak durumu.

Filozofik: Felsefe ile ilgili ve felsefeye dayanan.