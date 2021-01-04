Firdevs İsminin Anlamı Nedir? Firdevs Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Firdevs isminin anlamı cennet bahçesi içerisinde her türlü ağacın bulunduğu büyük bahçe anlamlarına gelir. Firdevs ismi anlamı açısından cennetten bahsettiği için anne ve babalar dünyaya gelmiş çocuklarına bu ismi tercih ederler.



Firdevs Ne Demek Ne Anlama Gelir?



Firdevs ismi Arapça kökenli bir isimdir. Genellikle kız çocuklarına verilen bu isim anlamının güzelliğinden dolayı çok tercih edilmektedir. Cennette bir bahçe olan Firdevs ismi insanlar tarafından ölen yakınları için mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın gibi güzel temennilere, güzel söylemler manası şeklinde kullanılan, bu tür anlamlara gelen bir isimdir. Bu manaları açacak ve detaylandıracak olursak Firdevs isminin bir ölen hakkında güzel temennilerde bulunma şeklinde kısaca ifade edilmesi de mümkün olmaktadır.



Firdevs İsmi Kuran'da Geçiyor mu?



İsimlerin bazıları Kuran'ı Kerim'de ayetler içerisinde yer almaktadır. Firdevs kelimesi de Kuran'ı Kerimde geçen isimlerden birisidir. Aynı zamanda Firdevs ismi Kuran'ı Kerim'de tek bir yerde değil iki farklı yerde geçen bir isimdir. Türkiye'de kızlara verilme ve tercih edilme sıklığının bir unsurunu da bu durum oluşturmaktadır.