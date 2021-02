First Name Ne Demek? İngilizce Olan First Name Kelimesinin Türkçesi Nedir?

Genellikle İngilizcede olan kelimelerin bire bir karşılığı bireylerin demek istedikleri düşünceleri oluşturmaktadır. Bu kelimelerden birisi olan first name birçok kişi tarafında merak konusu olmuştur.



First Name Ne Demek?



Sık sık mülakatlar da veya bir belge doldurulur iken first name kısmı ile karşılaşılır. Bu kelimenin anlamı birçok birey tarafından merak edilmektedir. First name kelimesinin anlamı kelimeleri tek tek çevirerek buluna bilmektedir. First name kelimesinin anlamı işim anlamına gelmektedir. Yani ad soy ad kısmında olan ad demektir.



İngilizce Olan First Name Kelimesinin Türkçesi Nedir?



First name kelimesi tek tek Türkçe anlamına bakıldığı zaman first kelimesi ilk anlamına gelmektedir. Birçok kişinin bilindiği gibi name kelimesi de isim anlamına gelmektedir. Yani first name Türkçede ilk isim veya ad anlamına gelmektedir.